Nina Moric, accuse choc all’ex suocera: ‘Mangiavi le tue feci’

Parole da brividi quelle usate dalla modella ceca Nina Moric contro l’ex suocera. Le rivelazioni scandalose fanno il giro del web.

Facile nutrire dei risentimenti per gli ex e i parenti annessi ma Nina Moric forse prova anche qualcosina in più per la madre del suo ex. Le sue parole han fatto i giri del web.



Pur sapendo la potenza dei social Nina ha usato questo mezzo per screditare la sua ex suocera.

Nina Moric, le parole choc contro l’ex suocera

La famosissima modella ed ex showgirl croata fa di nuovo parlare di sé: Nina Moric è nota per non avere peli sulla lingua e in effetti, proprio la sua spontaneità, spesso, le ha procurato non pochi problemi.

Grazie al successo passato, Nina ha conosciuto e si è innamorata di Fabrizio Corona, uomo dalla quale ha avuto il suo unico figlio Carlos Corona. Dopo la separazione il rapporto tra i due finisce per essere materia per tribunali e avvocati.

Dopo la maturità Carlos è diventato meno timido esponendosi di più sui social e giocando con la bellezza ereditata da mamma e papà. Non sono mancate polemiche circa i contenuti condivisi suoi social che hanno messo i due genitori, ancora una volta, l’uno contro l’altro. Prima che diventasse maggiorenne era stato affidato alla suocera che con Nina non ha mai avuto un buon rapporto.

Nina, il pesante attacco alla ex suocera

Tra i due ex non corre nemmeno ora buon sangue, tantomeno tra Nina e l’ex suocera: il loro astio risale essenzialmente al periodo in cui i due si stavano lasciando.

Dopo un brutto incidente domestico la Moric si vide portare via il figlio che venne affidato alla ex suocera. Ma quali accuse muove Nina? In sintesi, l’ex modella accusa la suocera di aver fatto la vittima solo per portarle via il figlio adorato.

Accusa la donna di usare il figlio come una marionette e le dà la colpa della ‘rovina’ di Fabrizio. Ovviamente, facendosi anche portavoce di Carlos, assicura la donna che lei e il figlio non la perdoneranno mai per quello che è stata capace di fare.