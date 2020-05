Niksen, quando oziare può diventare importante per la salute

Non fare nulla, in olandese niksen, può fare bene alla salute perché si impara a godersi il proprio tempo senza avere sensi di colpa.

Niksen è un verbo olandese che descrive l’importanza di oziare.

Far nulla senza sensi di colpa

Questo è ciò che significa il verbo olandese Niksen e che calza a pennello a questo periodo di lockdown. A quanti di noi è capitato di aprire i social e sentirsi in colpa per non essere produttivi quanto l’influencer o l’amico di turno? Dirette su Instagram, tutorial, preparazioni di piatti perfetti. Diciamo che se ne vedono tante. Però c’è anche chi non ne ha avuto voglia e si è lasciato un po’ andare. Niente paura perché, l’ozio, il dolce far niente, a volte è importante per la salute. Un ozio che, a suo modo, diventa produttivo perché si tratta di tempo utile soltanto a se stessi.

Niksen non è soltanto un verbo olandese ma un vero e proprio termine scientifico che è stato spiegato dall’autore del libro omonimo AD Maartje Willems. Egli stesso ha affermato, come si legge su Glamour:

“Il Niksen è molto più difficile di quanto la gente pensi. L’idea che dovremmo essere utili è profondamente radicata in noi, che la nevrosi compulsiva deve essere costantemente impegnata. Quando provo a non fare nulla da solo, sembra che debba imparare a farlo ancora e ancora: di solito funziona solo per pochi minuti”.

Il Niksen spiegato in poche parole

Nella nostra società, non sprecare nemmeno un minuto della propria esistenza, al fine di fare la differenza, è fondamentale. Questo perché la filosofia di fondo è essere utili agli altri, che sia nella vita privata, in società o sul lavoro. Spesso, però, correre troppo velocemente può portare a pressioni e frustrazioni nelle persone, soprattutto in quelle più fragili.

La filosofia Niksen, invece, invita l’uomo a vivere senza stress o ansie particolari, dedicandosi non solo ai doveri ma anche all’ozio. Un ozio produttivo che sia nell’abbandonarsi alla lettura di un libro o ad una chiacchierata telefonica con un amico. Anche un pisolino può fare la differenza e donare un po’ di benessere dimenticando lo stress ma regalando un po’ di soddisfazione.