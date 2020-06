Senza slip alza la gamba in pubblico, Naike Rivelli fa yoga nuda...

Naike Rivelli incanta tutti con il suo ultimo scatto: è senza veli durante una seduta di yoga in giardino, fan in delirio sul web

E’ uno dei personaggi più controversi del web. Stiamo ovviamente parlando di Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti ama molto condividere con fan i momenti della sua vita quotidiana e molti di questi la ritraggono in una veste decisamente bollente. Nelle ultime ore, l’attrice ha condiviso un nuovo scatto al limite del proibito: è senza veli durante una seduta di yoga in giardino, fan in delirio.

Naike Rivelli senza veli su Instagram

Sul web è molto attiva e ama condividere con i suoi fan i suoi pensieri e scatti del suo quotidiano, con un pizzico di estrosità che caratterizza la sua personalità briosa e libera da ogni sorta di tabù. Naike Rivelli è seguitissima su Instagram e il suo account ufficiale vanta oltre 274 mila follower che non si perdono mai un suo scatto.

La sua bacheca è ricca di nudi artistici che spesso sono oggetto di critica da parte di alcuni utenti. A tal proposito, di recente l’attrice ha dichiarato:

«Nei nostri tempi ci si vergogna a spogliarsi. Il nudo non è più arte ma è diventato tabù. Il corpo umano nel suo stato naturale è un opera d’arte sacra e divina. La vergogna è altrove. La vergogna sta nella maschera, nella menzogna» https://www.instagram.com/tv/CBSp6dIhx1B/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

L’attrice bollente in giardino

In queste ore, Naike Rivelli ha voluto deliziare i suoi fan con un scatto davvero bollente. La figlia di Ornella Muti è senza veli in giardino durante una seduta di yoga.

Nel dettaglio, l’attrice è di schiena e in primo piano c’è il suo lato B e il suo seno.

