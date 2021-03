Nigeria, alunni di una scuola elementare rapiti da uomini armati

Il rapimento è avvenuto nel villaggio di Rema nello stato di Kaduna, nella zona nord occidentale.

Rapiti anche gli insegnanti che attendevano gli studenti al loro ingresso a scuola.

Alunni e insegnanti rapiti in Nigeria

Un gruppo di uomini armati hanno rapito diversi alunni di una scuola elementare e i loro insegnanti.

Il rapimento è avvenuto nel villaggio di Rema nello stato di Kaduna, nella zona nord occidentale del Paese.

Come riferisce anche Tgcom24, gli aggressori hanno messo in atto il piano mentre gli alunni stavano entrando in classe.

Le autorità stanno ancora accertando il numero esatto di persone che sono state rapite.

Quanto accaduto questa mattina arriva a pochi giorni dal sequestro di oltre 200 studenti di un collegio avvenuto lo scorso giovedì sempre nello Stato di Kaduna.

In quell’occasione, l’esercito nigeriano ha tratto in salvo 180 persone, mentre una 30ina sono ancora nelle mani dei rapitori.

Solitamente gli ostaggi vengono rilasciati dopo il pagamento del riscatto ai rapitori.

“Alcuni degli studenti salvati erano feriti”

ha riferito il sito nigeriano Daily Post.

Notizia in aggiornamento.