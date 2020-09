Nigeria, 15 morti in un agguato jihadista

I ribelli jihadisti legati al gruppo dello Stato islamico nel nord-est della Nigeria hanno teso un’imboscata a 15 membri della scorta del governatore dello Stato di Borno, hanno riferito fonti della sicurezza.

Secondo queste fonti, otto poliziotti, tre soldati e quattro membri di una milizia filo-governativa sono stati uccisi nell’attacco al convoglio di veicoli del governatore dello Stato di Borno, Babagana Umara.

Gli assalitori hanno attaccato il convoglio con armi automatiche e lanciagranate vicino al quartier generale dell’International “Joint Force”, formato da truppe dalla Nigeria, Niger, Ciad e Camerun.

Come riporta Le Figaro, otto poliziotti, tre soldati e quattro membri di una milizia filo-governativa sono stati uccisi nell’attacco al convoglio di veicoli del governatore dello Stato di Borno, Babagana Umara, vicino alla città di Baga, sulla riva del lago Ciad.

Nigeria, imboscata jihadista a convoglio governatore

Gli assalitori hanno attaccato il convoglio con armi automatiche e lanciagranate mentre transitava in un villaggio vicino al quartier generale della International Joint Force (MNJTF), formato da truppe provenienti da Nigeria, Niger, Ciad e Camerun.

“Il governatore è sano e salvo, ma 15 membri del personale di sicurezza sono stati uccisi nei combattimenti con i terroristi”,

hanno riferito fonti.

Il governatore era in viaggio per Baga come parte della preparazione per il ritorno di migliaia di residenti cacciati dalla città dai jihadisti nel 2014.

È stato evacuato in elicottero nella città di Monguno, a 60 km di distanza, e si è unito a Baga in un convoglio di alta sicurezza, ha riferito una delle fonti.

Nigeria, attacco jihadista e violenze

Le strade che attraversano lo Stato di Borno sono pericolose a causa della presenza di combattenti jihadisti dello Stato Islamico in Africa Occidentale (ISWAP) e dei loro rivali Boko Haram.

Più di 36.000 persone sono state uccise dal 2009 nelle violenze nella regione e più di due milioni di persone non possono ancora tornare all’interno delle proprie abitazioni.

Le Nazioni Unite stimano che quasi 7 milioni di persone dipendano dagli aiuti umanitari per sopravvivere nella regione del Lago Ciad, una regione in ginocchio dopo 10 anni di conflitto contro i gruppi jihadisti.