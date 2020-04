Oktoberfest, la Germania lo cancella per l’emergenza virus

Niente Oktoberfest: il folcloristico evento di Monaco è stato annullato per virus

“rischio è troppo elevato”,

è quanto annunciato dal Governatore Markus Soder (Csu), che ha annullato il più celebre ed atteso appuntamento per gli appassionati di birra.

“In base alla situazione attuale, non riesco a immaginare che un evento così grande sarebbe possibile anche in quel momento”,

ha riferito Markus Söder ai giornalisti.

Ha aggiunto che lui e il sindaco di Monaco hanno preso congiuntamente la decisione finale di annullarla.

In effetti, non è la prima volta che l’Oktoberfest a Monaco di Baviera viene annullato per un’epidemia: già nel 1854 e nel 1873 fu il colera a fermare l’evento folcloristico.

L’Oktoberfest si sarebbe svolto tra il 19 settembre e il 4 ottobre e avrebbe potuto garantire alla città di Monaco introiti enormi.

Si stima che il giro d’affari si aggiri intorno ai 450 milioni di euro.

Infatti, ogni anno circa un milione di turisti occupano gli alberghi e le strutture ricettive del capoluogo bavarese nelle settimane dell’evento folcloristico.

Oktoberfest: bocciata la proposta degli organizzatori

Due settimane fa, gli organizzatori dell’Oktoberfest avevano proposto l’idea di organizzare un mini-Oktoberfest.

La proposta presentata prevedeva l’apertura dei soli locali a Monaco e nella regione circostante.

Tuttavia, tale proposta è stata rigettata dai funzionari della città di Monaco.

Cancellazione Oktoberfest per virus: l’intervento del Sindaco Reiter

Il popolare evento folcloristico si svolge a Monaco, la capitale bavarese.

Il Sindaco, Dieter Reiter, ha definito la decisione di annullare l’Oktoberfest come una

“pillola amara”.

Ha riferito, inoltre, che per le aziende che prendono parte al festival è stato un duro colpo finanziario.

“Ma non si può semplicemente prendere una decisione diversa da questa”,

ha riferito il Sindaco Dieter Reiter.

Il rischio che i visitatori del festival, che siedono a stretto contatto, si infettino a vicenda è molto alto, ha sottolineato Reiter.

L’Oktoberfest è il festival della birra più grande del mondo e attira ogni anno 6 milioni di persone nella città di Monaco.