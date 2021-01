Chi è Nicolò Zenga, fratello del gieffino Andrea: età, fidanzata famosa, curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo sul figlio dell’allenatore Walter Zenga e fratello dell’attuale concorrente del GF Vip.

Il gieffino Andrea Zenga si è spesso abbandonato a confessioni profonde sulla sua vita familiare.

In particolare, ha fatto più volte riferimento al rapporto controverso con il padre Walter Zenga e al legame con il fratello Nicolò. Scopriamo tutto su quest’ultimo!

Chi è Nicolò Zenga

Nasce il 10 dicembre a Milano. Attualmente vive a Osimo, in provincia di Ancona. Dal 2008 è a capo di un’azienda di forniture industriali, la “IMT Srl”.

Il giovane si è sempre tenuto ben distante dal mondo dello spettacolo.

Nicolò è noto per essere il figlio del noto allenatore di calcio Walter Zenga e fratello di Andrea Zenga, attuale concorrente del Grande Fratello VIP.

Dopo le confessioni di Andrea Zenga nella casa più spiata d’Italia riguardo al rapporto con il padre Walter, anche Nicolò ha voluto dire la sua.

Ospite a Domenica Live, ha rivelato:

“Penso che quando siamo nati io e Andrea, papà era nel pieno della carriera e non aveva quell’istinto paterno che adesso ha con gli altri due figli con cui fa il padre.”

Dichiarazioni, quelle dei due fratelli Zenga, che hanno aperto un caso mediatico nel quale è intervenuto anche il padre.

Vita privata e curiosità

Nicolò Zenga è molto attivo sui social come Facebook e Instagram. In quest’ultimo, è seguito da 6 mila followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Zenga (@nicolo.zenga)

Pubblica spesso scatti in moto, in barca e in compagnia delle persone che ama.

Tra queste c’è sicuramente Marina Crialesi, sua compagna e attrice nota per il ruolo di Beatrice in Un posto al sole.

Nicolò è legato sentimentalmente alla donna, nonostante il suo status sentimentale su Facebook sia impostato ancora su “single”.