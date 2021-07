Il noto calciatore è di nuovo al centro del gossip, stavolta a parlare di lui, non in modo positivo, c’è la sua ex fidanzata, madre di suo figlio.

Sui social, l’ex fidanzata, Sara Scaperrotta ci va giù pesante e si scaglia fortemente contro Nicolò Zaniolo: scopriamo cosa ha rivelato.

Sara Scaperrotta smaschera Nicolò Zaniolo

Sara Scaperrotta, tra pochi giorni darà alla luce il primogenito di Nicolò Zaniolo.

Proprio poco fa si è sfogata su Instagram, dove ha raccontato di un figlio prima voluto e poi non più.

La ragazza, che fino a questo momento non aveva mai parlato, in alcune storie su Instagram, si scaglia duramente contro il suo ex fidanzato, dicendo:

“Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa.”



Sara, ha poi sganciato la vera bomba:

“Qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”.

Un duro colpo per il noto calciatore, risponderà a queste accuse?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Scaperrotta (@sarascape)

Nicolò Zaniolo, attaccato dalla sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta

Sara ha svelato che lei molte volte ha tentato di renderlo partecipe nei suoi compiti da genitore, ma non è andata come si aspettava:

“La paura che all’inizio ho provato per via dell’assenza di una figura paterna per il bambino, si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate.”

Ha aggiunto che questa situazione le ha recato una forte delusione perché Nicolò si stava perdendo tutte le emozioni, le scoperte, quel misto di gioia e di spavento di tutto il periodo della gravidanza.

Addirittura il calciatore l’ha bloccata su i canali social e WhatsApp, creando un forte muro comunicativo ed emotivo:

“Spero davvero che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall’essere genitore”.

L’arrivo di Tommaso è alle porte, Zaniolo cercherà di abbattere questo muro? lo scopriremo a breve.

