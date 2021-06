Nicolò De Devitiis, l’inviato de Le Iene è ricoverato in ospedale: cosa...

Nicolò De Devitiis fa preoccupare i fan, ha subito un intervento chirurgico: scopriamo le sue attuali condizioni di salute.

Al suo fianco c’è sempre la sua dolce metà, Veronica Ruggeri, che lo sostiene e assiste in questo momento molto difficile per lui.

Nicolò De Devitiis: cosa è successo

Poche ore fa l’inviato de Le Iene ha raccontato sul suo profilo Instagram, di essere ricoverato in un ospedale di Genova per una piccola operazione al piede.

Ha fatto l’intervento proprio stamattina ed è andato tutto alla perfezione.

Le condizioni di Nicolò sembrano buone, infatti si è mostrato sorridente insieme alla sua fidanzata Veronica Ruggeri.

Lei in queste ultime ore lo sta assistendo facendogli compagnia in un momento così difficile.

Per chi non lo conoscesse, Nicolò è tra le figure più importanti dello show di Italia Uno.

Il trentenne si è guadagnato la popolarità grazie a un’idea in particolare.

Ha iniziato a girare l’Italia intera con una bici e una macchina fotografica che rappresentano i suoi più grandi hobby.

Proprio così il blogger è diventato molto famoso e si è fatto notare, per questo nel 2014 è entrato nello staff de Le Iene.

Nel programma ha conosciuto la sua dolce metà, Veronica Ruggeri.

I due sono inseparabili e super affiatati, la loro complicità li rendono una delle coppie più amate della televisione.

Oltre ad essere compagni di vita sono colleghi e ci sono sempre l’una per l’altra, proprio come in questo momento.

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri

Durante l’intervento che ha dovuto affrontare Nicolò, Veronica non l’ha mai abbandonato.

La giornalista e conduttrice si è divertita a pubblicare alcuni video insieme a lui, mostrandolo sul lettino dell’ospedale.

Anche se è un momento complicato, i due scherzano insieme e Veronica lo prende in giro perché a causa dell’anestesia non riesce a parlare bene anche se ha ammesso:

“Gli è venuta la parlantina, ha sempre parlato tanto ma mai come dopo l’anestesia”

Veronica ha cercato di far sorridere il suo fidanzato, anche se è ancora un po’ dolorante per via dell’operazione.

Il blogger non si abbatte, infatti ha rassicurato i fan con un post ironico, ha scritto:



“Tutto regolare, stamattina ho subito una piccola operazione al tendine d’Achille; presto sarò pronto per tornare ai concerti”

I suoi follower lo hanno riempito di messaggi dolcissimi in cui gli augurano una pronta guarigione e non vedono l’ora di rivederlo nello show di Italia 1.

