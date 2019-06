Maria De Filippi, ‘Ho subito un calvario, potevo non tornare più a camminare’: il triste sfogo dell’ex tronista

Uomini e Donne, un ex tronista confessa il suo calvario durato un anno: ecco cosa gli è successo

Un ex volto del programma di Maria De Filippi ha confessato il suo calvario durato circa un anno, ecco cosa gli è successo.

Niccolò Briganti: il calvario dell’ex tronista

I numerosi fan della trasmissione di Canale 5, ideata e condotta dalla moglie di Maurizio Costanzo, sicuramente ricorderanno Nicolò Briganti. L’ex tronista scelse Virginia Stablum, ma la loro relazione ha avuto vita breve. La loro storia d’amore si è conclusa due settimane dopo l’uscita dal programma con una serie di accuse lanciate sui rispettivi profili social. Dopo la sua esperienza televisiva, Niccolò Briganti è riuscito a realizzare importanti progetti grazie alla sua popolarità. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha creato, insieme ad un suo amico, una linea di moda.

Da allora, il giovane ha completamente voltato pagina ma ha dovuto fare i conti con un doloroso problema. In una recente intervista al settimanale DiPiùTV, Nicolò Briganti si è lasciato andare in una triste confessione sul suo passato, quando il suo sogno era quello di diventare un calciatore, ecco cosa ha detto.

La triste confessione dell’ex tronista

Il giovane ha raccontato che ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare calciatore professionista per un problema che ha scoperto di avere a diciannove anni. Nel dettaglio, Niccolò Briganti ha scoperto di avere una verruca e per tale motivo si è recato in ospedale per sottoporsi ad un operazione. Il giovane ha confessato che il suo calvario è durato circa un anno e che ha anche avuto molto paura: