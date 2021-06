Nicole Rossi, chi è la celebre influencer: da Il Collegio a Pechino Express

Nicole Rossi è stato uno dei volti iconici del celebre Reality ”Il Collegio”. Ma chi è l’influencer lontano dai riflettori, e cosa fa oggi? Scopriamolo insieme!

Nicole Rossi, alias Iam.Rouge sui social, è nota al pubblico per aver preso parte alla terza edizione del docu-reality ”Il Collegio”, un’esperienza che ha decisamente segnato la giovane influencer.

Un’avventura alla quale ne sono susseguite altrettante altre, che hanno accresciuto ognuna a modo proprio il suo bagaglio esperienziale.

Vita privata e curiosità

Nata a Roma, il 20 Marzo del 2000 sotto il segno dell’Ariete, Nicole Rossi, ama definirsi una ”grande sognatrice”.

Ha conseguito qualche anno fa, il diploma presso il Liceo di Scienze Umane “Margherita di Savoia” sperando di poter realizzare presto il suo più grande sogno nel cassetto, ovvero quello di diventare giornalista.

Lo scorso Febbraio 2021 ha conseguito la patente, un ”primo passo” verso la sua indipendenza, e sotto al seno ha inciso la scritta ”collegio millenovecento68” in memoria della sua personale esperienza televisiva nell’arco del noto docu-reality di Rai 2.

Quanto alla sua vita sentimentale Nicole Rossi, è legata dal marzo 2017, con Riccardo Paolino, di qualche anno più grande di lei, conosciuto durante una vacanza in Sardegna.

Carriera professionale

Dopo ‘‘Il Collegio 3”, Nicole Rossi è ritornata sul piccolo schermo insieme ad un’altra collegiale Jennifer Poni per prendere parte ad un altro dei reality più seguiti dal pubblico, ”Pechino Express”, classificandosi al primo posto.

Successivamente è intervenuta nell’arco del pomeridiano di Rai 1 ”La Vita in diretta” per poi prestare il suo volto insieme alle sorelle Fazzini per uno spot di assorbenti femminili.

Tra le sue ultime apparizioni televisive, quella a Guess My Age, la trasmissione condotta da Enrico Papi. La Rossi è inoltre un’apprezzata influencer vantando solo su Instagram oltre 562mila followers.