Nicole Kidman ‘E’ una maniaca del se*so’: ecco cosa fa al marito nel cuore della notte

Nicole Kidman intervistata al noto programma radiofonico ‘The Kyle & Jackie O Show’. I dettagli bollenti sulla sua vita intima con il cantautore Keith Urban: ‘Maniaca del Sesso’

La nota un’attrice australiana con cittadinanza statunitense, Nicole Kidman, è stata recentemente intervistata nel corso del programma radiofonico ‘The Kyle & Jackie O Show’.

La seducente attrice, oggi 52enne e ancora bellissima, aveva infatti accettato l’invito dello speaker Kyle Sandilands al fine di discutere della serie di cui attualmente è protagonista ‘Big Little Lies’.

A tradimento però, il conduttore del programma, ha posto all’attrice qualche domandina piuttosto ‘intima’ e ‘imbarazzante’ partendo dal testo scritto dal suo maritino e cantautore Keith Urban.

Nicole Kidman, l’imbarazzante domanda in diretta

La canzone in questione è ‘Gemini’ ovvero ‘Gemelli’, come il segno zodiacale della Kidman. Il testo parla di una donna, che a letto è definibile come una ‘maniaca del sesso’.

L’attrice imbarazzata e sorpresa della domanda, ha subito replicato dicendo:

‘Sei così cattivo! Non censuro la sua arte se posso esserne la sua musa ispiratrice. Però poteva andare molto peggio. E’ imbarazzante pensare al fatto che io sia una maniaca sessuale’

poi continua ironicamente, per smorzare l’imbarazzo:

‘ma allo stesso tempo è sempre meglio che dire ‘Dio, sono così annoiato. Fai uno sforzo Nicole!’

Nicole Kidman: ‘Si sveglia nel cuore della notte per…’

L’intervista alla celebre attrice da Premio Oscar prosegue, con l’intenzione dello speaker di inoltrarsi ulteriormente nel privato della Kidman.

Infatti Sandiland continua scatenato chiedendole:

‘Ascolta qui un po’. Potrebbe sorprenderti. La canzone dice anche che ti svegli nel cuore della notte per farlo’

Nicole Kidman sorridendo interrompe subito lo speaker, concludendo il discorso:

‘Cosa? Stai zitto! Lo stai inventando. Stai zitto, Kyle. Non ti rispondo nemmeno. E’ scandaloso’

L’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban arde di passione da oltre 13 anni e dalla loro relazione sono nati due figli: Sunday Rose di 10 anni e Faith Margaret di 8 anni.