Chi è Nicolai Gorodiski, il nuovo ballerino di Amici di Maria De Filippi che ha già ottenuto l’ambita maglietta verde del serale del talent show

Scopriamo tutti i segreti di Nicolai Gorodiski, danzatore classe ’95 che ha già conquistato tutti i fan di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Nicolai Gorodiski

Nicolai Gorodiski nasce in Ucraina nel 1995, ma trascorre il resto della sua vita in Argentina. A 11 anni scopre di avere una grande passione per la danza, così partecipa a numerosi concorsi internazionali, come quelli di Mosca e Varna, tra gli altri.

In Italia, si fa notare esibendosi al Gala Giuseppe Picone e i grandi della danza tenutosi a Paestum nel 2015.

Si diploma a Buenos Aires nel 2017, dopo di che diventa il ballerino di punta del National Ballet of Ukraine e lavora al San Francisco Ballet, al Royal New Zeland Ballet e al Croatian National Theater in Zagreb in Croazia.

Nel 2020 entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante abbia fatto il suo ingresso proprio a ridosso del serale, il giovane ballerino riesce subito a ottenere l’ambitissima maglia verde.

Vita privata e curiosità

Nicolai ha caricato numerose performance di ballo sul web e in particolare su Youtube, grazie alle quali si è già conquistato una buona fetta di pubblico.

Secondo alcuni indiscrezioni circolanti sul web, il giovane ballerino Nicolai si definirebbe una persona passionale, in grado di mettere il suo cuore in tutto ciò che fa.

Il ragazzo ammette di non aver amato sin da subito la danza, ma che, una volta compreso che quella fosse la sua strada, non l’ha più lasciata.

Dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi, Nicolai ha conquistato immediatamente la stima dei professori, in particolare di quelli di ballo come l’insegnante Alessandra Celentano, che lo reputa il suo pupillo assieme al ballerino Javier.