Per Zingaretti al Governo non servono i contrasti con il premier quanto piuttosto una svolta. Per lui, quello che stiamo vivendo è un momento cruciale.

Per il segretario dem Zingaretti bisogna pensare al futuro dell’Italia.

Le sue parole

Zingaretti si è espresso in merito alla situazione politica attuale. Per il segretario dem ciò che serve all’Italia è una svolta decisiva da organizzare con gli alleati che costituiscono la maggioranza al Governo. Un desiderio, quello del leader del Pd che, come si legge su TgCom24, ha affermato che:

“non c’è alcuna contrapposizione, ma la necessità per tutti di un salto di qualità necessario”.

Le parole di Zingaretti sono arrivate nel corso di un intervento alla direzione nazionale del partito. Il momento storico che il mondo sta vivendo è cruciale per la legislatura e non solo.

Il fronte lavoro

Il segretario ha anche toccato il tema del lavoro e, in particolare, delle industrie italiane quali Arcelor Mittal ed Alitalia. Per questo motivo, sono necessari degli interventi per garantire sicurezza e semplificazioni nel campo della giustizia. E’ necessario che la politica ricostruisca la fiducia.

Per quanto riguarda la maggioranza di governo, Zingaretti ha fatto riferimento ad una

“coalizione che è l’unica che può stare insieme, non vedo alternative”. So quante difficoltà abbiamo dovuto affrontare nel rapporto con gli alleati e soprattutto con il M5s restano temi spinosi”.

Anche il tema degli Stati Generali dell’Economia è stato affrontato da Zingaretti. Per lui è necessaria cautela ed attenzione perché l’Unione Europea chiede serietà e rigore.