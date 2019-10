Nicola Zingaretti, “Gli italiani sono stanchi, non cogl****i”: preoccupazione per le tensioni...

C’è grande preoccupazione per Nicola Zingaretti per quello che sta accadendo in questi giorni, in vista dell’incontro di oggi per rivedere i punti della manovra

Nicola Zingaretti in diretta da Massimo Giletti ha espresso il suo dubbio e la sua paura per il Governo nel prossimo futuro. E ora?

Zingaretti ospite di Massimo Giletti

Una stretta di mano con Matteo Salvini e la promessa di un nuovo duello, ma questa volta su La7 tra due persone che non hanno mai avuto la stessa idea e posizione.

Ma prima di questo il segretario del Pd ha voluto mettere il punto dopo la giornata di grande tensione e il botta/risposta tra Di Maio e Conte:

“noi saremo molto responsabili e diciamo agli alleati che si può andare avanti. nessuno però metta bandierine sulle proprie identità”

Secondo il segretario ora come ora piantare delle bandierine, come da sue parole, potrebbe essere inutile tanto che esordisce evidenziando che

“gli italiani sono stanchi e non cog****i”

Concordando sul fatto che il popolo si arrabbia per tutte queste schermaglie è perchè c’è una ragione molto evidente:

“ero il più scettico per questa alleanza, ora il più convinto”

Il futuro del Governo secondo il segretario Pd

Secondo il suo punto di vista, il Pd continuerà per la sua strada cercando di raggiungere tutti gli obiettivi preposti – ma è anche certo che nel momento in cui vedrà che non si potrà andare avanti

“dobbiamo prenderne atto e dirlo agli italiani”

Il segretario mette le mani avanti confermando che non gradisce il gioco di chi “la spara più lunga”, soprattutto per non cadere nel prossimo futuro visto il passato e quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro.