Nicola Zingaretti spiazza tutti e lancia la sua idea per il futuro che vede lo scioglimento del Pd e la creazione di un nuovo partito. Ecco i suoi obiettivi

Addio al Pd e benvenuto “partito nuovo”?

Una intervista esclusiva su Repubblica che ha portato alla luce nuovi obiettivi da parte del Segretario del Pd, spiazzando tutti gli utenti e non solo.

Secondo il segretario del Pd

“Vinciamo in Emilia Romagna e poi cambio tutto, sciolgo il pd e lancio un partito nuovo”

Evidenziando che in questi mesi la domanda politica sia cresciuta in maniera esponenziale e non diminuita:

“dobbiamo aprirci e cambiare per raccoglierla”

Zingaretti ha sottolineato di non pensare a un nuovo partito ma un partito nuovo:

“che fa contare le presone ed è organizzato in ogni angolo del Paese”

La sua sfida è quella di riempire le piazze, come i nuovi movimenti nati per ultimi che si basano sul volere del popolo e sull’ascolto del popolo:

“rispetto l’autonomia delle sardine ma voglio offrire un approdo a chi non ce l’ha”

La sua idea di alleanza è da considerarsi come una orchestra:

“non possiamo fare ogni giorno l’elenco delle cose sulle quali non c’è accordo nella maggioranza”

Un quesito che ogni giorno pone a Conte e Di Maio. Parla poi delle scissioni e di tutto quello che è accaduto in questo periodo:

“abbiamo retto due scissioni, siamo il secondo partito italiano. l’italia sta tornando ad un sistema bipolare”

Per il segretario questo non è il momento di distruggere ma costruire con nuovi obiettivi per il prossimo futuro.