Nicola Zingaretti lancia un messaggio a Renzi: “Ricomponiamo le differenze”

C’è tensione al Governo e proprio sul Recovery Fund Nicola Zingaretti ha lanciato un messaggio a Matteo Renzi.

Le parole di Matteo Renzi non sono piaciute a Nicola Zingaretti che chiede venga dato spazio ai bisogni dell’Italia.

Il messaggio di Zingaretti

Un lungo post di Facebook sulla sua pagina personale dove spiega che a suo avviso sia da irresponsabili dare spazio alle incomprensioni e rigidità in un momento storico ed economico così delicato.

Nonostante il Premier Conte abbia mediato parlando di un fraintendimento, il Segretario del Pd è comunque intervenuto dicedo la sua e chiedendo di ricomporre le differenze che oramai sono evidenti.

Chiede e spinge per un confronto maggiore tra le parti, tanto da far intuire che ci sia qualche malumore che aleggia anche tra gli esponenti del Pd. Durante la sessione di ieri per il Recovery Fund, Zingaretti si è presentato nelle vesti di mediatore all’interno della maggioranza chiedendo a Matteo Renzi – e non solo – di fare dei passi in avanti.

Discussioni e scontri

Il post di Facebook ha scatenato gli utenti che hanno commentato chi a favore e chi no. Il succo della questione che si legge tra le righe di Zingaretti è una rivendicazione della responsabilità che dimostra il Pd con un modo di agire che ha portato ad oggi non pochi risultati:

“la rivendico con orgoglio. se abbiamo posto temi lo abbiamo fatto sempre solo in merito alle questioni in discussione”

Questo per trovare sempre lo spirito di maggioranza che – secondo il segretario – contraddistingue le parti in essere. Sottolinea inoltre che il Pd non ha alcuna intenzione di partecipare a queste competizioni e di pensare bene al fatto che nessuna delle loro parole sia mai stata strumentale o rivolta ad esserlo.

Il loro modo di fare – continua – è stato fondamentale per fronteggiare la crisi in corso e lui spera in un futuro migliore.