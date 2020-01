Nicola Zingaretti, il suo grazie alle Sardine dopo la vittoria: “Bellissima e nettissima!”

Nicola Zingaretti ringrazia le Sardine e reputa questa vittoria netta e bella, evidenziando la perdita per Matteo Salvini: “Ora ci mettiamo a lavoro!”

Le parole di Nicola Zingaretti dopo la vittoria delle Regionali in Emilia Romagna sono nette ‘contro’ Salvini e a favore delle Sardine.

Le parole del leader del Pd dopo la vittoria

Il leader del Pd ha commentato subito dopo la conferma della vittoria del partito alle Regionali in Emilia Romagna, come riporta anche il TgCom:

“salvini ha perso, voleva dare una spallata al governo che invece esce rafforzato”

Evidenziando che i dati emersi possono confermare la vitalità dell’elettorato che ha partecipato in gran numero:

“un immenso grazie al movimento delle sardine”

Nonostante una piccola nota per non aver raggiunto lo stesso risultato in Calabria. Ma questo non cancella la felicità dei risultati dell’altra Regione:

“siamo molto contenti del risultato, mi sembra di poter dire che marzo 2018 sia oramai alle nostre spalle”

Con commenti in merito a Matteo Salvini, che secondo il leader del Pd ha voluto dare al voto più un aspetto politico ed è per questo che il suo tentativo è fallito:

“conte deve rilanciare l’azione in modo ancora più forte su temi concreti”

I commenti sul Movimento 5 Stelle

In merito alla netta sconfitta del M5s, il leader del Pd non si esprime in maniera positiva o negativa:

“non mi permetto di dire nulla, ma c’è un travaglio sotto gli occhi di tutti”

Sottolineando che secondo lui l’Italia stia cambiando e che in questa fase il M5s si stia mettendo in discussione.

Non manca una piccola parentesi di Matteo Renzi di ItaliaViva che ha comementato con grande entusiasmo il risultato ottenuto in Emilia Romagna.