Nicola Zingaretti, “Altrimenti torna Salvini”: l’invito al M5s per una salda alleanza

Nicola Zingaretti segretario Pd rilascia alcune dichiarazioni durante la sua partecipazione a OttoeMezzo, invitando il M5S ad una alleanza molto stretta.

La situazione nella città di Roma

Il segretario del Pd è intervenuto alla trasmissione OttoeMezzo, facendo alcune dichiarazioni sull’andamento del Paese e nuovo Governo.

Si è soffermato anche sulla questione Roma, rifiuti e Sindaco Raggi definedo chiaramente il suo pensiero in merito:

“non chiedo le dimissioni ma dovrebbe affrontare con più decisione e collegialità temi da troppo tempo irrisolti”

Anche sui rifiuti della regione prende una linea netta, evidenziando che la stessa Regione Lazio non abbia alcuna colpa in merito:

“credo di aver passato più tempo a risolvere il problema dei rifiuti di roma che in qualsiasi altro comune”

La richiesta di alleanza al M5s

Oggetto della conversazione è stata soprattutto la richiesta di alleanza con il M5s, da stringere il prima possibile. Sottolinea infatti che i due partiti insieme possono arrivare al 40% dell’ellettorato di tutta Italia.

Una alleanza netta che porterebbe sino al 48% stingendosi anche con gli altri partiti “alleati”:

“vogliamo provare? io dico di sì altrimenti torna salvini”

In questa alleanza non è esclusa Italia Viva e Matteo Renzi perché definito un sostenitore di questo Governo. La sua preoccupazione più grande è che ad oggi non ci sia una alleanza netta ma solo una coalizione: