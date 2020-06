Nicola Zingaretti, alleanza con M5s per le Regionali: “Proviamoci”

Proposta netta di Nicola Zingaretti per una alleanza con il M5s alle prossime elezioni. Ma Matteo Renzi frena l’entusiasmo.

Alleanza Pd M5s alle prossime elezioni

Il segretario del Pd ha aperto la sua disponibilità in merito ad una possibile allenza con il M5s in vista delle elezioni regionali, posticipate per l’emergenza coronavirus.

Come riporta il TgCom:

“Confermo che decidono gli enti locali però una alleanza che governa l’italia o che ha l’ambizione di segnare la prossima elezione del presidente della Repubblica, dovrebbe almeno provare ad unirsi nelle Regioni. si può vincere”

Secondo il segretario una vittoria è quindi possibile ove la destra, evidenzia, ha spesso scelto candidature differenti durante il suo passato. Chiede al M5s di provare e tentare di salvare insieme il Paese. Durante la conferenza delle donne democratiche ha asserito:

“Il tema è di avere una classe dirigente, avere un Paese e una comunità che fa ora un passo avanti”

Mettendo in rilievo la tragedia che stiamo vivendo dove c’è necessità di lavoro, sviluppo e nuova ricrescita.

Le parole di Matteo Renzi

Matteo Renzi non concorda e frena l’entusiasmo del segretario del Pd evidenziando che le elezioni regionali non dovrebbero seguire alcun andamento della nazione:

“cinque anni fa ha consegnato la vittoria a Toti”

Italia Viva chiede quindi di non generalizzare ma pensare al bene del Paese in toto: