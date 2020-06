Nicola Vivarelli si è separato da Gemma Galgani tornando a casa: la malinconica storia Instagram di Sirius con una dedica indirizzata a lei.

I fan hanno appreso dai social che Nicola Vivarelli si è separato dall’amata Gemma Galgani: la storia Instagram dai toni tristi e malinconici con una dedica indirizzata a lei. Cosa è successo alla coppia?

Sirius alias Nicola Vivarelli sta conoscendo Gemma Galgani lontano dalle telecamere del programma Uomini e Donne.

Durante la registrazione di Uomini e Donne i partecipanti possono incontrarsi anche prima e dopo la registrazione della puntata.

La pausa estiva del programma iniziata poche settimane fa avrebbe dovuto mettere in pausa anche le frequentazioni ma così non è stato.

Nicola e Gemma, nonostante le critiche ricevute durante le registrazioni a causa della differenza di età, hanno comunque deciso di frequentarsi durante la pausa estiva: lui ha raggiunto la donna a Roma per conoscersi meglio.

Pochi giorni fa i fan della coppia hanno appreso della separazione di Nicola e Gemma grazie ad una storia Instagram, ma cosa è successo?

La separazione tra Nicola e Gemma: la rivelazione della storia Instagram

Nicola e Gemma hanno trascorso alcuni giorni a Roma tra le bellissime vie del centro mostrandosi in pubblico insieme.

I fan di Sirius hanno riconosciuto la voce della dama di Uomini e Donne nel sottofondo di molte storie Instagram pubblicate dall’affascinante ragazzo.

Pochi giorni fa una storia Instagram malinconica di Sirius ha rattristato i fan insinuando in tutti i sostenitori di questa coppia il dubbio che si fossero già separati.

La storia Instagram, pubblicata da Nicola, è triste e malinconica.

È evidente che tornare a casa alla vita di tutti i giorni senza Gemma al suo fianco non ha reso felice il 26enne.

Chiaramente i due si sono separati infatti le emoji usate dal giovane Sirius esprimono tristezza e malinconia: non è felice di tornare a casa perché deve allontanarsi da lei, per questo l’emoticon triste e la canzone romantica.

La canzone di sottofondo alla storia Instagram, ovviamente dedicata alla donna, è Music sounds better with you.

Una scelta sonora romantica che fa intendere quanto siano stati indimenticabili i giorni trascorsi a Roma insieme tanto da rendere tutto più bello.

Nonostante si siano fisicamente separati con il ritorno a casa di lui è chiaro che ci sia ancora del tenero fra loro.