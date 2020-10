Uomini e donne, addio al cavaliere più amato: la triste notizia

Clamoroso colpo di scena ad Uomini e Donne: uno dei protagonisti ha deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi.

Uno dei volti più amati di Uomini e Donne ha fatto un importante annuncio in studio.

Il giovane ha affermato che, a causa del lavoro, deve abbandonare la trasmissione.

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena

Negli ultimi mesi, la padrona di casa ha accolto nel suo studio nuovi cavalieri e dame. Alcuni di questi hanno, sin da subito, catturato l’attenzione del pubblico come ‘Sirius‘.

Nicola Vivarelli, infatti, ha deciso di intraprendere questa esperienza televisiva solo per corteggiare Gemma Galgani. La loro frequentazione ha fatto storcere il naso a molte persone, compresi gli opinionisti, per la notevole differenza di età tra i due.

Le cose tra i due non sono andate come sperate e, dopo l’addio alla dama torinese, il 26 enne ha deciso di i restare in trasmissione e conoscere nuove persone. Ma la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi sembra essere arrivata ai titoli di coda.

Nicola Vivarelli lascia la trasmissione

Dopo aver messo un punto alla frequentazione con Gemma Galgani, il giovane ha scelto di rimanere nel programma ed approfondire la conoscenza con Veronica e Angelica.

Di recente, il 26 enne ha annunciato che presto potrebbe lasciare lo studio di Uomini e Donne per dedicarsi completamente al suo lavoro di ufficiale della marina mercantile. Chissà se in futuro ritornerà in trasmissione.