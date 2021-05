Nicola Vivarelli è gay? Armando istiga il cavaliere al coming out ad Uomini e donne

Armando Incarnato a Uomini e donne ha sempre suscitato polemiche. Questa volta è contro Nicola Vivarelli che si scaglia. Ecco cosa ha rivelato.

Sono parole forti quelle di Armando Incarnato, volto sa sempre polemico di Uomini e donne. Il dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi lo ospita da anni con la speranza che riesca a trovare la donna giusta anche se, una dopo l’altra, tutte le dame sono state scartate come cioccolatini.

Adesso sono le sue affermazioni su Nicola Vivarelli a suscitare la polemica. Ecco cosa avrebbe rivelato sull’ex corteggiatore di Gemma Galgani.

Uomini e donne, Armando spara a zero su Nicola

Prossimamente andrà in onda la puntata di Uomini e donne registrata il 10 maggio scorso. In quest’occasione, al centro dello studio ci sarà il napoletano Armando Incarnato che ne avrà un po’ per tutti. A creare le premesse di quanto accaduto in seguito è stato qualcosa di apparentemente innocente come il risultato della sfilata delle dame da cui Gemma Galgani è uscita trionfatrice.

Armando ha cominciato da Tina Cipollari sparando a zero sul suo look. Ovviamente l’opinionista romana ha subito sbottato contro il cavaliere. A difenderla è intervenuto Nicola Vivarelli, ufficiale della Marina Mercantile, che Tina ha il ruolo di dover criticare e che quindi non dovrebbe prendersela.

Armando si scaglia contro Nicola

Incarnato ha subito sottolineato che lui è stato il primo a prendere in giro alcune donne, in particolare Gemma.

Nicola, ovviamente si è arrabbiato e i toni si sono subito scaldati. Rivolgendosi a Maria, Nicola ha rivelato che ha sempre pensato che Armando fosse un “leccac**o“. L’attore di Gomorra ha così usato le armi pesanti contro Nicola provocandolo:

“a te piacciono gli uomini o le donne?”.

Sulla presunta omosessualità di Vivarelli si era già discusso in passato. La sua stessa ex Veronica aveva sostenuto che l’ufficiale aveva finto un rapporto con li solo per non dare più adito a quelle insinuazioni sul suo orientamento sessuale. Incarnato ha subito sottolineato di non avere nulla contro le persone omosessuali, ma solo contro chi prende le donne in studio in giro per un po’ di fama.

La De Filippi interviene nella discussione e suggerisce ad entrambi di non essere superficiali su un tema così delicato.