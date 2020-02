Nicola Gosetti, scomparso da una mese: a che punto sono le ricerche? Familiari in ansia

Di Nicola Gosetti il 37enne scomparso da Brescia non si sa ancora nulla, i familiari in ansia chiedono risposte, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

I parenti e gli amici di Nicola Gosetti sono in ansia da più di un mese, il ragazzo sembra scomparso nel nulla e del caso si occuperà anche Chi l’ha Visto. Scopriamo a che punto sono le indagini.

Il giallo della scomparsa di Nicola Gosetti

Il 37enne Nicola Gosetti è scomparso da Prevalle in provinca di Brescia ormai da più di un mese ed i suoi parenti non hanno più notizie, avendo il ragazzo lasciato cellulare ed effetti personali a casa.

L’ultima volta che sarebbe stato visto, risalirebbe alla mattina della scomparsa, l’1 gennaio.

La mattina di Capodanno infatti il giovane sarebbe stato visto entrare il casa sua, al secondo piano della palazzina in via IV Novembre verso le 6 circa e dalle 8 in poi non si sarebbe più percepito alcun rumore.

A riferirlo nella denuncia di scomparsa, i genitori Ezio e Graziella, che vivono al primo piano della stessa casa, mentre il terzo è occupato dal fratello di Nicola.

Quando però sono entrati nell’appartamento del figlio, non vi hanno trovato nessuno: Nicola avrebbe staccato il contatore della luce e lasciato a casa telefono, documenti e macchina.

L’ultimo ad avere con lui contatti diretti, sarebbe stata la sorella in una telefonata la notte del 31 dicembre.

L’ansia crescente della famiglia e gli ultimi dettagli emersi

La famiglia di Nicola, padre, madre ed i fratelli, stanno da settimane chiedendo notizie sulla scomparsa del 37enne.

Inizialmente convinti anch’essi che il ragazzo si fosse allontanato volontariamente, man mano che i giorni passano l’ansia cresce e con essa gli interrogativi in merito.

I genitori infatti hanno rivelato che il figlio negli ultimi tempi si stesse isolando ma che non avrebbe mai manifestato segni di una volontà di farsi del male, quindi loro escluderebbero un suicidio.

Un ulteriore particolare rivelato agli inquirenti è una presunta preoccupazione per alcuni debiti comunicategli recentemente via posta.

La mattina della scomparsa i genitori precisano che ciò che hanno visto è solo una sagoma scura non sono sicuri si sia trattato del figlio.

Ora i giorni che passano stanno gettando i familiari sempre più nello sconforto e stasera nella trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” sperano di ricevere delle risposte.