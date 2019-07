Mihajlovic, il commovente appello di Nicolò 14enne di Foggia: ‘Anche io ho la leucemia, combattiamo insieme’ – VIDEO

La scorsa settimana, Sinisa Mihajlovic, ha annunciato con un post straziante, che oggi martedì 16 Luglio, avrebbe iniziato la sua dura battaglia contro la Leucemia.

Infatti in data odierna, il celebre allenatore del Bologna, ha iniziato le chemioterapie presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Arriva in questa circostanza, come un faro di determinazione e speranza l’appello di Nicolò, 14 anni, un giovanissimo youtuber e fan sfegatatissimo Nicolò, purtroppo affetto da circa un anno dallo stesso devastante male, la leucemia.

Il giovanissimo tifoso, con un video sul suo canale Youtube, dove si fa chiamare ‘Nicoforza’, si rivolge a tutti gli ammalati di Leucemia ma in particolare all’allenatore del Bologna.

Ecco cosa ha detto:

‘Da un anno ho la leucemia […] la determinazione non basta per vincere questa partita. La mia la sto giocando, dura più di 90 minuti, ma sono in vantaggio. Pensiamo adesso quindi a portare insieme a casa il risultato. Ti aspetto qui con il Bologna. Un saluto e un in bocca al lupo’