New York, apre il fuoco durante il concerto di Natale: uomo neutralizzato

Grande paura nel pomeriggio di ieri a New York per un uomo che ha aperto il fuoco durante il concerto di Natale alla Cattedrale di Manhattan.

Spari davanti alla Cattedrale di Manhattan

Un uomo alle ore 16 – ora locale – di domenica pomeriggio (ore 22 per l’Italia) si è receato davanti alla Cattedrale di Saint John the Divine di Manhattan aprendo il fuoco durante il concerto di Natale.

I media stanno inviando le prime informazioni su quanto accaduto e sembra proprio che l’aggressore si sia posizionato sopra una impalcatura. Poi ha iniziato ad urlare e sparare all’impazzata: un uomo con la giacca rossa ha puntato la pistola in aria e poi sugli agenti di polizia che erano vicino alla Cattedrale.

La polizia ha individuato l’uomo e ha dovuto neutralizzarlo. Le fonti accertano che l’aggressore sia stato portato via con l’ambulanza in condizioni molto critiche e aluni media hanno avanzato l’ipotesi che sia già morto.

Paura e sconcerto alla Cattedrale

I fedeli si trovavano sopra la scalinata mentre intonavano alcune note per il concerto di Natale. Per fortuna non ci sono stati morti o feriti nonostante l’aggressore abbia sparato più colpi: si pensa infatti che l’obiettivo non fossero i fedeli sulla scalinata ma proprio gli agenti di polizia.

Panico e grande paura tra i presenti che hanno subito pensato all‘ennesimo attentato. Le persone si sono riparate dietro le macchine parcheggiate temendo per la propria incolumità.

Intanto la polizia sta mandando avanti le indagini per capire cosa sia saltato in mente all’aggressore che – sempre secondo i media americani – aveva con sè un fucile. Per ora gli agenti hanno chiesto alla popolazione di evitare l’area della Cattedrale sino a quando tutta la vicenda verrà messa bene sul tavolo.