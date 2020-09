New York, sparatoria a Rochester: morti e feriti tra la folla

La sparatoria sarebbe avvenuta poco dopo la mezzanotte, durante una festa in giardino. Le vittime sarebbero almeno due, ma il bilancio non è definitivo.

La polizia è ancora sul posto: finora non sembra siano stati effettuati arresti.

Sparatoria a New York

Paura nella notte a Rochester, zona residenziale nell’area nord-orientale di New York. Come riferisce anche La Repubblica, infatti, durante una festa in giardino, cui erano presenti decine di persone, sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco.

Almeno due le vittime accertate, ma il bilancio non è ancora definitivo. Diversi sarebbero anche i feriti.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando gli agenti di Polizia sono stati allertati per una sparatoria in una villa di Rochester, nei pressi di Goodman Street e Pennsylvania Avenue.

I dettagli sulle circostanze della sparatoria non sono ancora stati resi noti.

“I nostri agenti sono sul posto. C’è stata una sparatoria di massa in Pennsylvania Avenue. Ci sono vittime”,

hanno fatto sapere gli agenti in una breve dichiarazione.

Notizia in aggiornamento.