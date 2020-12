New York, macchina si scaglia contro il corteo dei Black Lives Matter

Un’automobile con a bordo una donna e sua figlia non si è fermata davanti al corteo di manifestanti di Black Lives Matter: 6 feriti.

Un’automobile ha investito a tutta velocità il corteo di manifestanti Black Lives Matter a New York: la donna alla guida, in macchina con sua figlia, non si è fermata e alcuni testimoni hanno affermato che ha addirittura accelerato.

Sono sei le persone ferite nell’incidente, la donna è stata arrestata dalle forze dell’ordine.

Auto investe corteo Black Lives Matter

A New York, e anche in altri stati americani, continuano a diffondersi cortei e manifestazioni del movimento Black Lives Matter da mesi oramai.

Le manifestazioni di questo movimento protestano contro la violenza utilizzata dalle forze dell’ordine contro gli afroamericani. Tutto iniziò mentre Obama era presidente con il caso Ferguson in Missouri e poi il movimento ha raggiunto l’apice con l’uccisione di George Floyde a maggio 2020.

Nel centro di New York un piccolo gruppo di manifestanti stava bloccando il traffico in una strada affollata quando un incidente ha sconvolto i presenti. Un’automobile si è schiantata sul corteo senza il minimo accenno di frenata colpendo più di sei manifestanti. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito ma molti sono stati immediatamente condotti in ospedale per un check-up.

A bordo del veicolo, si legge su TGCOM24, c’erano una donna e sua figlia, 52 e 29 anni. Entrambe sono state arrestate dalle forze dell’ordine, al momento non è ancora chiaro se sia stato un infortunio intenzionale oppure accidentale: le autorità stanno indagando.

Incidente intenzionale oppure accidentale?

Alcuni testimoni che si trovavano sulla scena hanno affermato che la donna ha volutamente accelerato per investire il corteo di manifestanti che stavano interferendo con il traffico locale. Sembra anche che la donna abbia furiosamente accusato alcuni manifestanti di aver urtato la sua automobile. Le forze dell’ordine l’hanno fermata poco dopo averli investiti, l’auto aveva il parabrezza in mille pezzi.

Un giovane scampato all’incidente ha affermato ai media locali:

l’auto si è avventata su di noi, ho fatto appena in tempo a saltare di lato.

L’incidente, intenzionale o accidentale ancora da stabilire, è accaduto a Murray Hill un quartiere di Manhattan: il corteo era formato da circa 50 manifestanti. Il corteo, si legge su Repubblica.it, stava cercando di dimostrare solidarietà con uno sciopero della fame per gli immigrati rinchiusi nel centro Immigration and Customs Enforcement nel New Jersey.