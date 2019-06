Terrore a New York, elicottero si schianta su un grattacielo: ‘Ci sono vittime’

Terrore a Manatthan dove nella giornata di ieri, 10 Giugno 2019, un elicottero turistico si è schiantato sul tetto di un grattacielo alto 230 metri, all’incrocio al 787 della Settima Avenue.

L’impatto del veivolo, un Augusta A109, sul palazzo ha dato vita ad un incendio, ma fortunatamente le persone al suo interno sono state subito evacuate, e l’incendio è stato domato dai Pompieri, i quali hanno evitato che si espandesse ulteriormente.

La cittadinanza terrorizzata, dopo l’11 Settembre del 2001 non ha potuto fare a meno di pensare ad un nuovo attacco terroristico, ecco cosa ha dichiarato il Governatore Andrew Cuomo:

poi prosegue riferendosi al bilancio delle vittime, il quale non è ancora stato stimato, al momento l’unica vittima certa è il pilota del veivolo, il quale non trasportava altri passeggero.

Resta ancora da chiarire il perchè, l’aereo si trovasse in quella zona, in cui sono necessari permessi speciali dall’aereoporto, essendo vicina alla Trump Tower, casa del Presidente Statunitense Donald Trump.

Attualmente dunque l’unica ipotesi accreditata è quella di un atterraggio di emergenza non andato a buon fine. In queste ultime ore, il Presidente Trump venuto a conoscenza della situazione, ha dichiarato su Twitter:

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2019