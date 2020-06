New Jersey, video di afroamericano ucciso da un poliziotto: due giorni prima...

Dopo la morte di George Floyd spuntano altri video che testimoniano di altri ragazzi morti per mano della polizia: cosa è accaduto nel New Jersey?

Un nuovo video di un omicidio che è avvenuto nel New Jersey ai danni di un afroamericano. Ecco cosa è accaduto.

Afroamericano ucciso da un agente

C’è un nuovo video che circola dove si vede un ragazzo afroamericano catturato e poi ucciso dalla polizia, per eccesso di velocità. Il ragazzo si chiamava Maurice Gordon di 28 anni e viene fermato dall’agente – come riporta anche TGCom24 – che gli chiede di andare a sedersi nella sua auto sino a quanto non sarebbe arrivato il carro attrezzi.

Sempre secondo il video e quanto viene riportato, il giovane si sarebbe seduto al posto di guida e non quello del guidatore. Il poliziotto – forse pensando ad una possibile fuga – ha usato contro di lui lo spray urticante. Poi lo tira fuori dall’auto con la forza e gli spara 6 volte. Le agghiaccianti immagini vengono registrate anche dalla telecamera posta sul cruscotto dell’auto dell’agente e sono state divulgate dall’Attorney General, che ora indaga sul fatto accaduto il 23 maggio.

Cosa è successo tra Gordon e il poliziotto?

Ci sono 30 minuti di video e tutto sembra andare come da prassi, con il fermo di un uomo e la richiesta delle generalità. Poi viene chiamato il carro attrezzi, mentre il poliziotto offre un passaggio a Maurice e una mascherina. Gordon dopo 20 minuti seduto dentro l’auto dell’agente si toglie la cintura e scende dall’auto.

L’agente gli chiede di indietreggiare più volte e sembra che avvenga una piccola rissa: l’Attorney General ha poi evidenziato che Gordon avrebbe tentato di sedersi al posto di guida dell’auto della polizia ed è in quel momento che l’agente usa lo spray urticante, lo fa uscire dall’auto e gli spara sei volte.

Ora il poliziotto è stato sospeso e si attende lo svolgimento dell’indagine.