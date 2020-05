New Amsterdam, le nuove puntate su Canale 5: cast e anticipazioni

New Amsterdam tornerà su Canale 5 con le nuove puntate della seconda stagione della serie tv, scopriamo tutti i dettagli da Ryan Eggold e Freema Agyeman

Vediamo insieme quando ripartirà il medical drama di New Amsterdam e quali saranno le novità della serie tv in onda su Canale 5!

La sospensione delle riprese

La prima parte della seconda stagione di New Amsterdam è stata trasmessa su Canale 5 con 9 episodi dal 14 al 28 gennaio 2020. I produttori hanno previsto una seconda parte, che sarebbe dovuta andare in onda prima, ma che, come molte produzioni, ha dovuto subire un arresto.

La produzione non aveva ancora chiuso i battenti per l’emergenza sanitaria da Coronavirus e stava continuando con le normali riprese. A un certo punto, però, si è scoperto che la new entry Daniel Dae Kim era stato contagiato proprio sul set.

La serie tv trasmessa su Canale 5 aveva dovuto, quindi, interrompere le riprese, che sono ricominciate e già giunte al termine.

Quando andrà in onda

La seconda parte della seconda stagione del medical drama sarà composta anch’essa da 9 episodi, che andranno in onda in prima serata su Canale 5.

Pare proprio che la serie tv con Ryan Eggold e Freema Agyeman andrà in onda a partire dal 4 giugno 2020, per la gioia dei fan italiani.

La trama della seconda stagione

Nella seconda parte della seconda stagione il pubblico avrà modo di vedere il New Amsterdam Hospital in lockdown, a seguito della fuga delle pazienti che provenivano dalla prigione di Rikers e che si sono liberati dai loro letti.

La dottoressa Helen Sharpe e il dottor Max Goodwin si ritroveranno in una situazione che potrebbe costare loro la vita. La dottoressa Lauren Bloom dovrà mettere da parte il proprio dolore per la rottura con il dottor Zach Ligon, mentre Il dottor Iggy Frome dovrà prendersi cura del suo matrimonio.