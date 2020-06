New Amsterdam torna su Canale 5 con la nuova stagione della serie tv, scopriamo tutte le anticipazioni riguardo al telefilm di successo

Vediamo insieme quando ripartirà New Amsterdam e quali saranno i dettagli delle nuove puntate in onda!

Le anticipazioni della seconda stagione

Lo scorso gennaio, Mediaset ha trasmesso la prima parte della seconda stagione di New Amsterdam. Ora, da giovedì 4 giugno 2020, su Canale 5 andrà in onda la seconda parte, per un totale di nove puntate.

Prima dello stop, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il pubblico aveva visto Max (Ryan Eggold) impegnato ad affrontare con la sua squadra una grave emergenza sanitaria nel carcere di Rikers.

La storia ripartirà esattamente da quel punto con Goodwin e la dottoressa Sharpe (Freema Agyeman) che tenteranno di risolvere la grave situazione.

In questo nuovo capitolo ci sarà anche spazio per l’amore: Max incontrerà una giovane di nome Alice (Alison Luff).

L’episodio sulla pandemia

Originariamente, la seconda stagione era composta da 19 episodi. In uno degli ultimi, intitolato “Pandemic a Our Doors Are Always Open”, una pandemia avrebbe dovuto seminare la morte a New York.

Dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, però, pare che gli autori abbiano scelto di cancellare l’episodio in questione, per evitare di turbare ulteriormente gli animi dei telespettatori. L’obiettivo dei prodotti tv è intrattenere e distogliere l’attenzione del pubblico dalla vita reale, non inquietarlo.

Come dichiarato da David Schulner:

“Abbiamo girato un episodio che parlava di una pandemia, prima che la pandemia avvenisse davvero. Le persone stanno morendo nella vita reale. Vogliamo davvero vedere anche dei personaggi fingere di morire?”

L’episodio in questione, quindi, non andrà più in onda della seconda parte della seconda stagione di New Amsterdam. È presumibile, però, che possa essere trasmesso al principio della terza, quando le acque si saranno finalmente calmate. La serie tv di NBC è stata già confermata per altre tre stagioni!