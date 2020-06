New Amsterdam anticipazioni torna su Canale 5 con tre episodi del medical drama che anticiperanno la puntata finale, scopriamo tutto!

Approfondiamo insieme tutte le indiscrezioni relative ai prossimi episodi di New Amsterdam anticipazioni in onda giovedì, 18 giugno 2020, su Canale 5.

I fidanzati imparentati

La puntata finale di New Amsterdam andrà in onda il 25 giugno 2020. Nel frattempo, Mediaset ha deciso di trasmettere tre episodi, il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo intitolati rispettivamente: Sabbath, Double Blind e Perspectives, e che il pubblico potrà vedere il 18 giugno 2020..

Il direttore medico Max Goodwin dovrà risolvere i problemi relativi al bilancio e si renderà conto che alcuni dipendenti non vengono pagati. Nel frattempo, Kapoor presenta un nuovo dispositivo che potrebbe rivelarsi molto importante.

Goodwin si troverà poi di fronte a diversi casi di overdose da farmaci. Il dottor Frome, invece, avrà un incontro con due fidanzati che hanno scoperto di essere imparentati.

Una notte di passione

In seguito, i dirigenti dell’ospedale verranno citati in giudizio dai parenti di un paziente deceduto. Iggy si confronterà con una scuola locale, mentre Kapoor si ritroverà a gestire delle superstizioni. La dottoressa Bloom, invece, dovrà affrontare i problemi di alcolismo di sua madre.

Max Goodwin e Alice si baceranno e trascorreranno la notte insieme. Sarà un momento felice per il medico, che, dopo la morte della moglie, non aveva fatto altro che dedicarsi alla piccola Luna e al proprio lavoro da direttore del New Amsterdam.

Al termine di una bellissima serata trascorsa insieme, Max e Alice finiranno infatti per baciarsi e per trascorreranno insieme una lunga notte di passione.

Per scoprire cos’altro accadrà nei tre episodi di New Amsterdam, che precedono la puntata finale del 25 giugno 2020, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5, venerdì 18 giugno 2020 in prima serata!