New Amsterdam 2, finale di stagione: cosa accadrà nell’ultima puntata

New Amsterdam 2 torna su Canale 5 con l’ultima puntata del medical drama, scopriamo quando e tutte le anticipazioni sul finale di stagione

Approfondiamo insieme tutti i dettagli relativi all’ultima puntata di New Amsterdam 2, composta da due episodi, il 17 e il 18, che andranno in onda su Canale 5!

Gli ultimi episodi di New Amsterdam 2

Mediaset manderà presto in onda gli ultimi 2 episodi dell’amatissima serie tv. L’ultimo appuntamento con la seconda stagione del medical drama con Ryan Eggold è previsto per giovedì, 25 giugno 2020.

In prima serata, alle 21.20, verranno trasmessi gli ultimi due episodi inediti, il 17 e il 18, dopo di che il medical drama subirà un’interruzione. Inizialmente, infatti, erano previsti 4 episodi in più e uno in particolare a tema pandemia.

Consolerà i fan, però, il fatto che il telefilm è stato rinnovato per altre tre stagioni!

Cosa accadrà nell’ultima puntata

Nell’ultima puntata di New Amsterdam 2, il pubblico vedrà come Max deciderà di ricorrere al crowfounding dopo la sua apparizione in un video virale “Go Fund Me”. Nel frattempo, Reynolds (Jocko Sims) affronterà i suoi ultimi casi al New Amsterdam prima del suo trasferimento a San Francisco.

Intanto, Kapoor (Anupam Kher) aiuterà un ex pilota ad affrontare la sua vita da paraplegico, mentre Sharpe e Bloom (Freema Agyeman e Janet Montgomery) metteranno insieme le loro forze una volta che i pazienti in ospedale inizieranno a mostrare sintomi allarmanti.

Il personaggio di Iggy tenterà di riconciliare una coppia divorziata, che si trova in una situazione pericolosa, mentre Kapoor farà un incontro molto particolare.

Nel frattempo, Max incontrerà un bambino affetto da una rara malattia muscolare. Il medico tenterà in ogni modo di farlo entrare nell’unica sperimentazione clinica che potrebbe prolungare la sua vita.

Per scoprire tutte le altre evoluzioni della trama del medical drama di New Amsterdam 2, non vi rimane che sintonizzarvi giovedì, 25 giugno 2020, alle 21.20 su Canale 5.