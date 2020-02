In Antartide uno strano fenomeno che è diventato virale in un attimo: che cosa è accaduto?

Non c’è pace per l’Antartide, le foto con la neve rosso sangue stanno facendo il giro del mondo. Dopo le notizie delle temperature troppo calde, ora arrivano notizie nuove sempre legate al riscaldamento globale ed il relativo cambiamento climatico.

La particolare colorazione della neve

La neve rossa ha dapprima fatto pensare alla cruenta caccia alle balene, oppure i paesaggi di un noto film horror: ma si tratta di un fenomeno meno cruento. Dipende in modo indiretto dal cambiamento climatico ed un fenomeno simile si ha avuto anche in Europa – Ucraina sull’isola Galindez – dov’è presente la base Vernadsky.

Quindi ora non c’è più neve candida, ma solo rosso sangue. Questo colore dipende dalla fioritura di un’alga microscopica che si palesa grazie alle alte temperature. La sua enorme presenza è dovuta al caldo anomalo che è stato registrato ultimamente.

Siamo venuti a conoscenza di questo fatto, grazie alle foto scattate e condivise dai ricercatori. Hanno raccolto campioni analizzandoli con i loro microscopi e scoprendo l’alga al suo interno. Il suo nome è Chlamydomonas nivalis e si tratta di un’alga verde unicellulare, la cui presenza è comune in alcune zone polari e alpine.

L’alga per tutto l’inverno resta dormiente, per poi risvegliarsi quando viene colpita dai raggi solari e per poter sopravvivere assume questa colorazione rossa. I pigmenti prendono il nome di carotenoidi, che variano il loro colore che va dall’arancio a rosso sangue. Lo strato colorato protegge la micro alga dai raggi ultravioletti, assorbendo il calore in modo più efficiente: eliminando il bianco, il calore non viene più riflesso.

Se analizziamo la cosa dal punto di vista del cambiamento climatico, questo fenomeno peggiora con lo scioglimento dei ghiacci. Per il momento questo accade in una zona limitata e ben circoscritta, ma è un importante segnale che dovrebbe spingerci a prendere seri provvedimenti.