Nettuno, ultraleggero cade e si incendia: passeggero e pilota morti

A Nettuno si è verificato un incidente aereo: un velivolo ultraleggero è caduto e ha preso fuoco. Al suo interno c’erano un passeggero ed il pilota.

Apparteneva alla scuola di volo Crazy Fly il velivolo ultraleggero precipitato a Nettuno.

L’incidente è avvenuto stamattina

Questa mattina, un velivolo ultraleggero si è schiantato al suolo, incendiandosi a Nettuno, sul litorale a sud della Capitale. A bordo del velivolo c’erano il pilota ed un passeggero che sono entrambi morti nell’incidente. Il velivolo apparteneva alla scuola di volo Crazy Fly. A domare le fiamme sono accorsi cinque mezzi dei vigili del fuoco. Sembrerebbe che il velivolo abbia preso fuoco dopo l’impatto con il suolo. Erano le 10:40 circa di stamane, domenica 31 maggio.

Le condizioni meteo per volare risultavano ottime e con una buona visibilità. I due passeggeri sono morti carbonizzati.

Si indaga sulle cause dell’incidente

Ad indagare sulle cause dell’incidente, sono accorsi sul posto sia i poliziotti di Latina che i carabinieri di Anzio. Per il momento, le cause possibili dell’incidente non sono ancora note. Il velivolo è stato posto sotto sequestro.

Un incidente che cade ad una settimana dalla morte di Daniele Papa, il giovane apprendista pilota di Cerveteri che, su un velivolo della scuola che frequentava, si è inabissato nel Tevere. Per la sua morte si indaga per omicidio colposo e si attende ancora l’autopsia sul cadavere del giovane.