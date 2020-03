Netflix, le uscite imperdibili del mese di aprile 2020: quali sono le novità?

Netflix arricchisce il suo catalogo con film e serie tv da non perdere, a partire dal mese di aprile 2020

Il mese di marzo sta già finendo e per questo i fan della piattaforma streaming Netflix non attendono altro che conoscere le prossime uscite di aprile, scopriamo insieme quali sono!

La casa di carta – quarta stagione

L’arrivo di aprile più atteso di Netflix è sicuramente quello della quarta stagione de La casa di carta, che torna con nuovi episodi che proseguiranno la storia dei malviventi spagnoli.

Ideata da Álex Pina e Joe W, la serie è stata prima realizzata per Antena 3 e poi acquistata da Netflix. Oggi è ritenuta uno dei prodotti televisivi più interessanti degli ultimi tempi.

La serie racconta di un gruppo di malviventi, i quali, guidati dal Professore, tentano di portare a termine un’operazione senza precedenti: svaligiare la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre di Madrid (la Zecca spagnola).

After Life – seconda stagione

Un’altra attesissima serie tv è sicuramente After Life, che torna ad aprile con la sua seconda stagione.

Il telefilm vede protagonista il personaggio interpretato dal celebre attore Ricky Gervais, che cosparge di umorismo (spesso nero) una storia a dir poco drammatica.

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll

Dopo il successo dell’anime già presente sulla piattaforma, ad aprile arriva su Netflix anche il film animato realizzato da Haruka Fujita, ispirato alla light novel Violet Evergarden di Kana Akatsuki e Akiko Takase.

Il film parla di Isabella, l’erede senza speranza di una fortunatissima casata: la situazione sarà stravolta dall’insegnante Violet Evergarden.

Pom Poko

Ambientato in un Giappone in pieno sviluppo economico, protagonisti del film dello studio Ghibli sono dei taniki, piccoli cani procioni. Saranno costretti a utilizzare i loro poteri magici per l’approvvigionamento del cibo.

Sergio

L’ultimo film consigliato, in arrivo ad aprile su Netflix è “Sergio”, che racconta la storia di Sérgio Vieira de Mello (Wagner Moura), diplomatico brasiliano, rimasto ucciso nel 2003 durante un attentato in Iraq.