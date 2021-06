Netflix sull’app Android, non farà più aspettare per la visione: in arrivo...

Netflix sta finalmente implementando la possibilità di guardare film e spettacoli parzialmente scaricati sulla sua app mobile.

Questa funzione dovrebbe tornare utile nel caso in cui il download non sia mai stato completato a causa di un piano dati esaurito o di un Wi-Fi irregolare. Fino ad ora, gli utenti dovevano aspettare che un film o uno spettacolo fosse completamente scaricato sul proprio dispositivo, per iniziare a guardarlo.

Netflix è il servizio di streaming più popolare al mondo in questo momento, grazie al suo vasto catalogo di programmi TV, film, documentari e altro ancora pluripremiati. La sua libreria include oltre 4.000 opzioni di film e 47.000 episodi di programmi TV.

Netflix continua a migliorare

Le serie e i film scaricati possono rendere più divertente qualsiasi momento in viaggio. Molti di noi hanno vissuto la delusione del rendersi conto che il nostro download non è stato completato a causa di un Wi-Fi inaffidabile o di un piano dati esaurito.

Ecco perché all’inizio di quest’anno, Netflix ha migliorato la sua funzione di download intelligenti con l’introduzione di ” Download per te “. La funzione funziona in modo simile ai download automatici su app di streaming musicale come YouTube Music e Spotify.

Netflix ha motivato questo cambiamento con la necessità di rendere più facile per i membri accedere alle loro serie o film preferiti indipendentemente dalla lingua, dal dispositivo, dalla connettività o dalla posizione in cui si trovano al momento del download.

La nuova funzione di download parziale è ora disponibile sui migliori telefoni e tablet Android. Netflix prevede di iniziare a testare la funzionalità su iOS “nei prossimi mesi”. Se non vedi ancora la funzione sul tuo dispositivo Android, vai su Google Play Store e aggiorna l’app Netflix. Dovrai eseguire Netflix versione 7.64 o successiva per accedere alla funzione.