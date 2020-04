Netflix, quali sono le commedie da rivedere? Ecco le più belle!

Netflix offre ai clienti abbonati un’ampia offerta di film di genere commedia, da gustare da soli o con tutta la famiglia!

Scopriamo nel dettaglio quali sono le commedie più stimolanti che è possibile visionare grazie alla piattaforma streaming a pagamento di Netflix!

Basta che funzioni (2009)

Una commedia brillante con protagonista la bellissima Melody (Evan Rachel Wood) e il meno bello e il più avanti con l’età, ma molto affascinante Boris (Larry David). I due si ritrovano a vivere una stramba relazione sentimentale, osteggiata dalle persone che fanno parte della vita di Melody, che vorrebbero qualcosa di diverso per lei. All’inizio restio, Boris si affezionerà a Melody senza la quale non riesce più immaginarsi, nonostante siano agli antipodi.

Easy Girl (2010)

Altra commedia di Netflix, questa volta con protagonista Emma Stone nel personaggio di Olive, una liceale, che, per evitare un weekend al campeggio con i genitori, inventa di dover trascorrere quel tempo con un ragazzo. Da quel momento in poi, Olivia deciderà di portare avanti al bugia, infilandosi in un tunnel che le farà dire di aver perso la verginità.

Il lato positivo (2012)

Protagonisti di questa commedia sono Patrick “Pat” Solitano (Bradley Cooper) e Tiffany (Jennifer Lawrence). Lui ha appena concluso un percorso all’interno di un istituto psichiatrico, lei è invece una giovane vedova che si è gettata in un’esistenza sregolata dalla quale vorrebbe risollevarsi. I due, nonostante il rapporto travagliato, riusciranno a trovarsi.

Irrational Man (2015)

Il film racconta di Abe Lucas (Joaquin Phoenix), un professore di filosofia che ha perso completamente il senso della sua esistenza. Stringerà rapporti con Rita, una professoressa solitaria che spera che lui la salvi dal suo matrimonio infelice, e con Jill (Emma Stone), la sua migliore allieva. Per ravvivare le sue giornate senza scopo, Abe finirà per compiere un omicidio…

Non è romantico? (2019)

Natalie è un architetto single insoddisfatto. Un giorno, come per magia, si ritrova intrappolata in una commedia romantica. La città si tinge di colori e di fiori, il suo lavoro le regala ogni gioia, sembra tutto perfetto, tranne che per lei, che odia questo genere cinematografico e vive le nuove situazioni con una ribellione contrastata dagli addetti ai lavori.

L’amore è eterno finché dura (2004)

Gilberto (Carlo Verdone) si trova in un matrimonio in crisi assieme a Tiziana (Laura Morante). Dopo aver partecipato a uno speed-date, Gilberto sembra sul punto di rottura con la moglie, che lo lascia. Gilberto si ritroverà a stringere nuovi rapporti sociali e non si renderà conto di quanto l’anima gemella sia in realtà proprio lì al suo fianco.

La matassa (2009)

Film di Ficarra e Picone, protagonista è Gaetano, il quale porta avanti una disonesta agenzia di “collocamento” per anziani. L’obiettivo è quello di farli sposare con donne giovani in cerca di cittadinanza italiana. Poi c’è Paolo, che è invece il proprietario di un albergo in centro città. I due sono cugini, ma non si frequentano più da anni: le loro strade torneranno a incrociarsi.

Terapia d’urto (2003)

Dave lavora come associato per Frank, un capo violento e narcisista, che si ostina a prendersi i meriti del suo lavoro. Dave ha anche un altro problema: l’ex della sua fidanzata Linda continua a girare intorno alla ragazza. Altre situazioni al limite della tollerabilità portano l’uomo a una crisi di nervi: dovrà riuscire a gestire la rabbia, grazie anche all’aiuto dell’esperto Buddy.

Tutta colpa di Freud (2014)

Francesco è uno psicoterapeuta che cresce da solo le sue tre figlie Sara, Marta e Emma, accomunate dalla sfortuna in amore. Sara si aprirà a storie con altre donne; Marta, libraia sognatrice si innamorai di scrittori affascinanti che non ricambiano i suoi sentimenti; Emma, appena diciottenne, intrattiene una relazione con il ben più maturo Alessandro.