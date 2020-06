Netflix, partono le serie tv e film dedicati al concetto di “Black Lives Matter”

Netflix accoglie 40 nuovi prodotti tra film e serie tv legati al concetto “Black Lives Matter”, di rilievo in questo momento storico

Scopriamo insieme alcuni tra i titoli di film e telefilm disponibili su Netflix per appoggiare la causa Black Lives Matter e affrontare la tematica storico-sociale.

Cos’è il Black Lives Matter

Black Lives Matter (BLM, letteralmente “le vite dei neri contano”) è un movimento attivista internazionale, nato nel 2013. Il gruppo nasce all’interno della comunità afroamericana ed è impegnato nella lotta contro il razzismo verso le persone nere.

Il movimento organizza regolarmente delle manifestazioni in segno di protesta verso gli omicidi compiuti ai danni delle persone nere da parte della polizia e verso la disuguaglianza razziale nel sistema giuridico degli Stati Uniti.

Il movimento è tornato ai titoli nazionali durante le proteste per la morte di George Floyd, il giovane nero americano di Minneapolis, ucciso dall’agente di polizia Derek Chauvin. L’uomo ha premuto il suo ginocchio sul collo di George Floyd per 8 minuti e 46 secondi, portandolo all’asfissia, in base alla sentenza dell’1 giugno 2020.

Nuovi film e serie tv su Netflix

I media sostengono ampiamente le manifestazioni che si stanno svolgendo in queste settimane. Molte piattaforme televisive hanno dato grande spazio sia alle notizie di cronaca che agli approfondimenti sui temi legati al razzismo e alla discriminazione.

In queste ultime ore, Netflix ha annunciato l’arrivo di una quarantina di titoli fra film, documentari e serie tv, che vogliono sottolineare l’importanza della comunità afroamericana.

Tra i prodotti disponibili, il documentario 13th e la serie When They See Us, il film Lola Darling diretto e interpretato da Spike Lee, la serie tv She’s Gotta Have It dello stesso regista, Da 5 Bloods, Quincy, Chi ha ucciso Malcolm X?, Dear White People, Orange Is The New Black, Luke Cage e Pose.