Netflix, le nuove strepitose produzioni del 2021 da non perdere

Quali saranno le strepitose serie tv prodotte da Netflix che inaugureranno il nuovo anno: scopriamo le anticipazioni.

Nuove produzioni Netflix 2021

Netflix ha in serbo per i suoi abbonati degli interessantissimi titoli per l’anno nuovo: i cinema sono ancora chiusi ma i cittadini possono godersi le nuove uscite di produzione Netflix direttamente dal divano di casa.

A novembre la piattaforma streaming ci ha regalato emozioni con La regina degli scacchi e sotto il periodo natalizio è uscita una mini serie entusiasmante che ha già fatto breccia nei cuori degli abbonati: Bridgeton. La serie è al momento al primo posto nella top 10 dei programmi Netflix più guardati.

Netflix, si legge su Vogue.it, ha in programma dei contenuti davvero spettacolari per il 2021, ecco alcuni titoli da tenere a mente perché sono assolutamente imperdibili:

Malcom & Marie

Sex Education 3

The White Tiger

Blonde

Trame di quattro produzioni Neflix 2021 imperdibili

Il film Blonde è basato sul libro di Joyce Carol Oates che narra la vita di Marilyn Monroe in toni romanzati. Il ruolo della Monroe è interpretato da Ana de Armas. La De Armas è una splendida attrice di origini cubane che ha guadagnato l’importante nomina ai Golden Globe per la sua interpretazione in Cena con Delitto.

La stessa autrice del romanzo ha visionato il primo montaggio del film e l’ha definito brillante e sorprendente:

Interpretazione assolutamente femminista. Non credo che un regista uomo ci sia mai riuscito.

La serie tv Sex Education giungerà alla terza stagione: adolescenziale, spiccata e denotata da tratti di trash travolgerà i fan con nuove emozionanti situazioni.

Ci sarà un rinnovo all’interno del cast con l’arrivo di Jemima Kirke nei panni della preside e Jason Isaacs. La preside appena arrivata avrà il compito di riportare la reputazione della scuola ai tempi di gloria, questo farà nascere diverbi e collisioni con la terapista sessuale Jean Milburn, interpretata da Gillian Anderson.

Il film tenuto segreto e girato in soli 15 giorni durante il lockdown lascerà tutti a bocca aperta: Malcom & Marie. Gli attori protagonisti saranno Zendaya e J. David Washinghton, nel film sono una coppia di fidanzati immersi nella cinematografia e nel racconto di passate relazioni amorose. Il film è girato totalmente in bianco e nero.

Per ultimo ma non meno avvincente: The White Tiger, un film con protagonista la bellissima ex Miss Mondo e attrice Priyanka Chopra Jonas. Questa pellicola è nata come adattamento dell’omonimo beste seller e intende portare alla luce le differenze tra le classi sociali in India.

La trama gira intorno alla storia di Barlam Halwai, un giovane ragazzo figlio di un guidatore di risciò che sarà vittima dell’ascesa delle classi sociali più importanti. La stella nascente Adarsh Gourav vestirà i panni del giovane Barlam. Si vocifera già che questo film potrebbe essere il prossimo candidato di casa Netflix all’oscar.

Non resta che attendere l’uscita di tutte queste interessanti produzioni Netflix e godersi la visione.