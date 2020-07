Netflix tante novità, torna un’amatissima serie Tv: ecco di quale si tratta

Netflix svela le novità del catalogo di agosto 2020, tra tutti i prodotti spicca una serie tv di cui è molto attesa la nuova stagione, scopriamo di quale si tratta

Vediamo insieme qual è l’attesissima serie tv inserita nel catalogo di agosto di Netflix e tutte le altre novità della piattaforma!

Un’attesissima serie tv arriva su Netflix

Poche ore fa, la piattaforma streaming a pagamento di Netflix ha divulgato il catalogo di agosto, in cui ha annunciato tutte le novità in arrivo il prossimo mese.

Tra i prodotti elencati, uno non è riuscito a passare inosservato… si tratta di Lucifer, di cui i fan più accaniti attendono la quinta stagione!

La serie tv, sviluppata da Tom Kapinos e trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016, tornerà su Netflix con la quinta stagione dal 21 agosto 2020 e sarà divisa in due parti, da 8 episodi ciascuno.

L’attesissima nuova stagione

Nella quinta stagione, tutti i fan della serie tv dovranno assistere a un nuovo Lucifer. Il pubblico si renderà conto, infatti, che il proprio beniamino si comporta in maniera molto diversa dal solito.

Il motivo? In realtà non si tratta di Lucifer, ma di suo fratello gemello Michael! L’uomo è giunto per la prima volta sulla Terra e si è posto come obiettivo quello di fingersi suo fratello.

Michael non vuole distruggere la vita dell’uomo, ma viverla al suo posto. Ci penseranno l’amica Maze e suo fratello Amenadiel a cercare di fermarlo, ma senza successo. Soltanto il vero Lucifer potrebbe sistemare le cose una volta per tutte!

Tutte le novità

In arrivo anche il grande classico di Basic Instict con la bellissima Sharon Stone, Go! Go! Cory Carson: Campo Estivo (disponibile in esclusiva anche su Spotify) e Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo.

Da agosto in catalogo anche 3%, Searching, Cobra Kai, la seconda stagione di Trinkets, Venom, Project Power e molto altro ancora!