Netflix, le uscite di giugno 2020: i nuovi film e serie a catalogo

I nuovi arrivi su Netflix

Ogni mese, Netflix arricchisce il suo catalogo inserendo delle novità tra film, serie tv, documentari e reality show. Scopriamo insieme quali prodotti saranno inseriti nel prossimo mese di giugno 2020!

Le serie tv di giugno 2020

Netflix inserirà sul suo catalogo la quarta stagione di Tredici, disponibile dal 5 giugno. E ancora dal 2 giugno sarà disponibile la seconda parte della quinta stagione de Le Amiche di Mamma. Il 4 giugno uscirà la prima stagione di Mi Senti?, show televisivo che segue le vicende di tre amiche.

Il 10 giugno usciranno Curon, una serie tv italiana che esplora il soprannaturale, e Reality Z, uno show brasiliano popolato da zombie.

E ancora il 12 e il 13 giugno arriveranno la prima stagione di Estate di Morte e la quarta stagione di Alexa & Katie. Infine verranno caricate le seconde stagioni di Mr. Iglesias (17 giugno), The Order (18 giugno), La Cosa più Bella e The Politician (19 giugno)

Tra le serie tv non originali Netflix verranno rilasciate la quarta stagione di Dc’s Legends of Tomorrow in arrivo l’1 giugno, la settima stagione di New Girl dal 9 giugno e la seconda parte dell’ottava stagione di Suits il 21 giugno.

I film disponibili su Netflix a giugno

Tra i film in uscita su Netflix compaiono The Last Day of American Crime e Choked: Money Talks il 5 giugno 2020; Da 5 Bloods – Come Fratelli, diretto da Spike Lee, il 12 giugno; Feel the Beat, Proiettile Vagante e Wasp Network il 19 giugno.

L’Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga sarà disponibile dal 26 giugno: la pellicola vede la partecipazione di Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Dan Stevens e Demi Lovato.

Gli altri film inseriti a giugno saranno 84 Charing Cross Road, I Mercenari 3, Into the Storm, Rampage – Furia Animale, Ready Player One, Una Pallottola Spuntata 33 1/3 – L’insulto Finale, Gremlins, King Arthur – Il Potere della Spada, Lego Batman – Il Film, Senza Lasciare Traccia, 365 Giorni, Bleed – Più Forte del Destino, Inganni Online, Ore 15:17 Attacco al treno, John Rambo e Dunkirk.