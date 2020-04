Netflix amplia la sua offerta inserendo numerosi film e telefilm all’interno del suo catalogo di maggio, vediamo insieme di quali si tratta

Da White Lines a Hollywood, da La Missy sbagliata a The Eddy, sono questi i prodotti più attesi del catalogo di maggio della piattaforma streaming di Netflix!

White Lines

A maggio arriva sulla piattaforma streaming di Netflix la nuova serie tv firmata da Alex Pina, creatore de La Casa di Carta, White Lines. Si tratta di un telefilm crime spagnolo ambientato a Ibiza. La protagonista è una giovane donna lascia la sua vita tranquilla a Manchester recarsi presso le Isole Baleari: l’obiettivo è far luce sulla misteriosa scomparsa di suo fratello.

La Missy sbagliata

Un altro prodotto che si aggiunge al catalogo di maggio di Netflix è il film intitolato La Missy sbagliata. Si tratta di una commedia con protagonista Tim, un introverso uomo d’affari in cerca della donna della sua vita. L’uomo incontra Missy, una bellissima donna bionda dalla quale rimane colpito, e i due decidono i partire. Improvvisamente, però, sopraggiunge un’altra donna di nome Missy e dall’aria bizzarra.

The Eddy

Una delle serie televisive più attese è sicuramente The Eddy, prodotto pensato dal noto regista Damien Chazelle. Si tratta di un musical drama, che ha come focus il rapporto tra padre e figlia. Il protagonista è Elliot, il proprietario di un jazz club di Parigi, che ha come obiettivo quello di tentare di risollevare i propri affari.

Hollywood

A maggio su Netflix arriva anche Hollywood, un’altra attesissima serie televisiva creata da Ryan Murphy in collaborazione con Ian Brennan. Si tratta di una miniserie composta da 7 episodi e interpretata da un cast d’eccezione, tra cui compaiono gli attori Darren Criss, Laura Harrier e Jim Parsons, già conosciuto per il suo ruolo in The Big Bang Theory.