Netflix, grande sorpresa per gli utenti italiani: la novità che non ti aspetti

Netflix, grande sorpresa per gli utenti italiani: la novità che non ti...

Anche questa volta, la piattaforma di streaming, Netflix, è riuscita a stupire tutti gli utenti italiani con una grandiosa novità: scopriamo di cosa si tratta.

L’annuncio è stato dato poco fa e ha già scatenato tantissime persone, non te lo aspetteresti mai.

Netflix stupisce ancora: la novità incredibile

Continuano ad arrivare grandi novità su Netflix, la piattaforma di streaming numero uno al mondo.

Il catalogo è in evoluzione costante, per questo ha ottenuto un grande successo.

Infatti, proprio poco fa, è stata annunciata una super novità che sicuramente farà felici gli utenti italiani.

Si tratta di un nuovo film targato Netflix ambientato ad Amalfi.

Il quotidiano, Il Mattino, ha dato l’inaspettato annuncio, rivelando che le riprese avverranno tra il 6 settembre e il 16 ottobre 2021.

Netflix, “Sotto la luna di Amalfi”: tutti i dettagli

Dopo “Sotto il sole di Riccione”, arriva un nuovissimo film originale, “Sotto la luna di Amalfi” diretto da Martina Pastori e come protagonisti del film ancora Lorenzo Zurzolo e Isabella Ferrari.

Netflix ha dato il via alle riprese del sequel di “Sotto il sole di Riccione”, film scritto proprio da Enrico Vanzina.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, la conferma delle riprese arriva anche da un annuncio casting che ricerca comparse locali:

“Le foto dovranno essere scattate nel mese di agosto, non essere ritoccate e non appartenere a un book fotografico. Ancora, il colore e il taglio dei capelli devono corrispondere a quelli proposti nelle foto.”

Come abbiamo detto in precedenza, Sotto la luna di Amalfi sarà diretto da Martina Pastori, al suo primo lungometraggio dopo aver girato gli spot di Adidas e Diadora e i video di Ghali, Fedez, J-Ax e gli spot per X-Factor.

A quanto pare Il cast è già ufficiale: Isabella Ferrari, Lorenzo Zurzolo, Luca Ward, Saul Nanni, Ludovica Martino e i personaggi che giocano in casa Cristiano Caccamo e Claudia Tranchese.

