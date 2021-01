Netflix, Cosa farebbe Sophia Loren: arriva il docu-film sulla vita dell’attrice

Punta all’Oscar la piattaforma Netflix con il documentario ispirato a Sophia Loren, ecco tutte le anticipazioni sulla prossima uscita.

Sarà disponibile dal 15 gennaio su Netflix: scopriamo di cosa parla e tutte le curiosità su Cosa farebbe Sophia Loren!

Cosa farebbe Sophia Loren in arrivo su Netflix: trama e cast

Sta per sbarcare sulla piattaforma streaming un film molto atteso dedicato ad un’icona del cinema mondiale.

Stiamo parlando di Sophia Loren e del suo fascino intramontabile che potremo vedere nell’ultimo docu-film a lei ispirato.

La trama parla di una nonna di origine italoamericana che è appassionata di cinema e soprattutto dell’attrice Sophia Loren.

La donna infatti vive seguendo l’esempio dell’iconica star del cinema attraverso il ricordo di film e documentari sulla vita della diva.

La piattaforma Netflix ha già dedicato ampio spazio all’attrice romana presentando tra i suoi titoli alcuni film come “Pane, amore e.. ” “La Ciociara” ed “Il segno di Venere”.

L’ultimo titolo uscito lo scorso novembre sulla piattaforma streaming è “La vita davanti a sé” diretto dal figlio della diva, Edoardo Ponti.

La Loren candidata all’Oscar 2021?

L’icona del cinema che dall’Italia ha conquistato anche Hollywood ha compiuto 86 anni ma il tempo non ha offuscato la sua bellezza ed eleganza e soprattutto il suo talento nella recitazione.

Proprio per l’interpretazione nel docu-film di Netflix, la Loren potrebbe ricevere un’ennesima nomination agli Oscar 2021.

Qualora ciò accada sarebbe un primato non indifferente per la diva romana: sarebbe infatti l’attrice più anziana ad aver ricevuto una nomination agli Oscar.

Sophia stessa ha commentato in una recente intervista alla rivista Variety tale possibilità: si ritiene fortunata sia dell’eventuale nomina ad un premio così ambito ma soprattutto di poter fare il lavoro che ama così tanto.

Non resta che sintonizzarsi su Netflix, che propone per questo mese altre attesissime uscite, venerdì 15 gennaio per godersi un film che porterà sullo schermo ancora una volta il talento indiscusso della diva Sophia Loren.