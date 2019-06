Netflix, aumento dei canoni mensili: ecco quanto si pagherà dal 4 Luglio

Netflix, aumenterà i prezzi dei canoni mensili a partire dal prossimo 4 Luglio, ecco a quanto ammonteranno i costi dei piani standard e premium

Netflix è la piattaforma streming che ha conquistato la popolazione a livello mondiale, per la visione di Serie TV, film e documentari di ogni genere.

Come è noto per poterne usufruire, è necessario pagare un canone mensile, il quale varia in base alle esigenze del consumatore.

A partire dal 4 Luglio, come annuncia l’azienda che gestisce la piattaforma, vi sarà un leggero rialzo dei prezzi per gli abbonamenti standard e premium, mentre quello base resterà invariato a 7,99 euro.

Netflix aumenta i canoni mensili di 1 e 2 euro

Come già accennato a partire dal 4 luglio, chi vorrà continuare ad utilizzare la piattaforma Netflix per guardare film e seguire le serie TV preferite dovrà essere disposto a sborsare qualche euro in più.

Il canone del piano Standard, il quale permette di visualizare i contenuti in HD contemporaneamente su 2 schermi, passerà da 10,99 euro a 11,99 euro.

L’abbonamento Premium, che invece da la possibilità di visualizzare contenuti in qualità Ultra HD su 4 schermi contemporaneamente, aumenterà da 13,99 a 15,99.

Inoltre rispetto alle settimane precedenti ha fatto la sua ricomparsa il ‘periodo di prova’ di un mese, durante il quale il consumatore interessato al servizio prova la piattaforma gratuitamente per un mese.

Nonostante l’aumento dei prezzi, pare che gli utenti stiano rispondendo in maniera positiva, proprio grazie alla grande qualità offerta dalla piattaforma.

Dunque alla stragrande maggioranza dei consumatori non peserà affatto spendere 1 o 2 euro in più per continuare a guardare i film e le Serie TV preferite.