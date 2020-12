Il primo ministro israeliano si vaccina in diretta: ‘Il mio è un esempio’

Iniziata la vaccinazione in Israele: Netanyahu, primo ministro, si fa vaccinare in diretta. Il suo è stato un esempio personale.

Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, ha avviato per primo la vaccinazione contro il virus. A sua detta il suo gesto di lasciarsi vaccinare in diretta è da prendere come esempio, tutti i cittadini dovrebbero vaccinarsi.

Benjamin Netanyahu si vaccina in diretta

Il politico israeliano e primo ministro si è fatto vaccinare in diretta televisiva:

credo in questo vaccino, tutti devono vaccinarsi il mio è un esempio.

Non è stato l’unico personaggio politico di spicco a sottoporsi alla vaccinazione in diretta per invogliare i cittadini alla vaccinazione. Il Ministro della Salute israeliano, Yuli Edlstein, non ha esitato ad unirsi al primo ministro. Entrambi si sono fatti somministrare il vaccino Psizer.

La campagna pro vaccinazione avrà inizio domenica: ‘Date una spalla’ è il nome scelto. Naturalmente i primi cittadini a potersi vaccinare saranno coloro che lavorano nel mondo della sanità e tutti coloro che hanno residenza nelle case di cura.

Una questione di visibilità politica

Probabilmente il primo ministro Netanyahu ha scelto, a 71 anni, di lasciarsi vaccinare subito e in diretta per due motivi ben distinti: per acquisire maggiore visibilità politica e per mostrare ai cittadini un comportamento esemplare. La sua scelta di essere il primo cittadino israeliano a farsi vaccinare contro il coronavirus è stata una mossa importante, lui stesso ha dichiarato:

Piccola iniezione per un uomo ma un passo grande per tutti.

Dopo aver ricevuto la dose, Netanyahu ha indetto una conferenza stampa a distanza di 30-45 minuti dall’iniezione. Si legge su Huffinghtonpost.it che è stato un modo semplice per dimostrare la eventuale comparsa di reazioni allergiche o anomale manifestazioni dovute appunto alla vaccinazione.

Il vaccino somministratogli è quello approvato anche in Gran Bretagna a dicembre : il vaccino BioNTech/Pfizer. Netanyahu è stato definito dai media israeliani il primo leader al mondo che si è fatto vaccinare. Nei prossimi giorni inizierà la vaccinazione di massa e questo gesto di Netanyahu ha senza dubbio dato una spinta in più al popolo stimolandolo a scegliere di vaccinarsi contro il covid-19.