Nessuna vendita di TikTok senza l’ok del Governo di Pechino

Sulla vicenda TikTok, il Presidente Donald Trump non può cantar vittoria visto che da Pechino arriva una contromossa a sorpresa che cambia tutto.

L’amministrazione Trump sta valutando la possibilità di vietare TikTok, la popolarissima piattaforma di brevi video, per problemi di sicurezza nazionale e la presunta vulnerabilità di TikTok alla censura del governo cinese e alla condivisione dei dati.

TikTok, che è di proprietà della società tecnologica con sede a Pechino ByteDance Ltd. e conta ben 30 milioni di utenti attivi mensilmente negli Stati Uniti, ha negato le accuse degli Stati Uniti sulla sua suscettibilità all’influenza del governo cinese.

Il crescente controllo politico su TikTok nel 2019 aveva già spinto l’app ad aumentare la trasparenza, prendere le distanze da ByteDance e negare le affermazioni di condividere i dati degli utenti con Pechino o di soddisfare le sue richieste di censura.

Il controllo dell’app ha subito un’accelerazione nelle ultime settimane con il divieto di TikTok in India a fine giugno e la successiva minaccia di divieto degli Stati Uniti.

Secondo quanto scrive Bloomberg, infatti, la ByteDance Ltd sarà tenuta a chiedere l’approvazione del governo cinese per poter vendere la sua applicazione TikTok.

Si tratta di una condizione che arriva con le nuove restrizioni imposte da governo cinese sull’esportazione di tecnologie di intelligenza artificiale.

Trump contro Tik Tok: la risposta dell’app

TikTok è senza dubbio diventato un punto critico per le controversie dell’Occidente con la Cina.

In risposta, l’app ha intrapreso sei azioni che sembrano mirate a sottolineare il suo impegno nei confronti degli Stati Uniti e dimostrare la sua indipendenza operativa dalla madre cinese e dal governo cinese.

Offerte di lavoro

All’inizio del 2020, TikTok contava 500 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti; quel numero da allora è aumentato a 1.400.

Martedì, TikTok ha detto che prevede di assumere 10.000 dipendenti per “lavori ben pagati” negli Stati Uniti nei prossimi tre anni, un impegno a lungo termine per il mercato che potrebbe favorire la buona volontà a Washington.

TikTok ha uffici a New York City, Silicon Valley e Los Angeles.

Lobbismo

Un forte aumento del personale non è l’unico modo in cui TikTok sta espandendo la sua presenza negli Stati Uniti.

La società ha assunto più di 35 lobbisti per sostenere a suo nome a Washington per persuadere i legislatori che si è impegnata nei regolamenti statunitensi e non è in debito con il governo cinese.

TikTok non aveva alcuna presenza lobbistica a Washington un anno fa, secondo il New York Times.

Centri per la trasparenza

TikTok ha dato altri segnali di impegno al mercato statunitense.

A marzo, la società ha dichiarato che stava creando un “centro per la trasparenza” nel suo ufficio di Los Angeles per

“fornire agli esperti esterni l’opportunità di vedere direttamente come i nostri team di TikTok affrontano il lavoro quotidiano impegnativo, ma di fondamentale importanza di moderare i contenuti sulla piattaforma”.

Anche prima della minaccia di un divieto degli Stati Uniti, la società è stata criticata per presunta censura di contenuti ritenuti politicamente sensibili al governo cinese, un’accusa che TikTok nega.

TikTok ha bloccato e poi sbloccato un utente statunitense che ha pubblicato un video che criticava il governo cinese per il trattamento riservato alle minoranze etniche.

La società ha affermato che un “errore di moderazione umana” ha causato la rimozione del video.

Sforzi di localizzazione

TikTok si è mossa per localizzare la sua attività negli Stati Uniti e mostrare al mercato internazionale che è separata dalla sua società madre con sede in Cina.

A maggio ha assunto l’ex dirigente della Disney Kevin Mayer, il quale ha annunciato le sue dimissioni.

Rimproverare Pechino

TikTok ha anche preso spunto dai giganti di Internet con sede negli Stati Uniti nel rispondere alle questioni politiche relative a Pechino.

Dopo che il governo cinese ha promulgato una controversa legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, Google, Facebook, Twitter e altri hanno annunciato che stavano sospendendo alcune operazioni nella regione mentre esaminavano la legge, che conferisce alle autorità di Hong Kong un potere di vasta portata sui dati di Internet.

TikTok è andato oltre, annunciando il 6 luglio che “alla luce dei recenti eventi” si stava ritirando completamente da Hong Kong.

La società non ha nominato direttamente la legge sulla sicurezza nazionale, ma gli analisti affermano che la decisione di ritirarsi da Hong Kong è stata una risposta diretta alla legge e uno sforzo di TikTok per illustrare la sua distanza da Pechino e la volontà di contestare i dati del governo cinese controlli.

Potenziale vendita

Alcuni investitori ByteDance con sede negli Stati Uniti sono in trattativa con la direzione di ByteDance per acquistare una quota di maggioranza in TikTok, secondo quanto riportato da The Information.

Una tale vendita renderebbe TikTok di proprietà della maggioranza degli azionisti statunitensi piuttosto che di ByteDance, con sede a Pechino, e potenzialmente potrebbe convincere i legislatori statunitensi che un divieto di TikTok non è necessario.

Larry Kudlow, consigliere economico della Casa Bianca, ha riferito la scorsa settimana che uno spin-off di TikTok di ByteDance sarebbe meglio di un divieto sulla popolare app.

“Penso che TikTok si ritirerà dalla holding, che è gestita dalla Cina, e opererà come una società americana indipendente”,

ha sottolineato Kudlow, rifiutandosi di commentare se le società statunitensi potrebbero acquisire TikTok.

Diversificazione

Anche prima che l’amministrazione Trump annunciasse pubblicamente la minaccia del divieto di TikTok, l’app guardava oltre il mercato statunitense e le sue decine di milioni di utenti americani.

A novembre, quando i legislatori statunitensi hanno intensificato il controllo su TikTok, il fondatore e CEO di ByteDance Zhang Yiming ha dichiarato in una nota interna del personale che la società aveva bisogno di

“diversificare la crescita di TikTok”, “aumentare gli investimenti nei mercati più deboli”

e migliorare la sua abilità nella

“gestione affari pubblici globali”,

senza menzionare specificamente la pressione degli Stati Uniti.

Il numero di paesi in cui TikTok sta subendo pressioni è cresciuto quest’anno.

Al di fuori degli Stati Uniti, TikTok è stato bandito in India il mese scorso e alcuni politici hanno chiesto divieti in Australia e nel Regno Unito.