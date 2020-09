Nero a Metà 2, anticipazioni: Le indagini di Carlo e Marta, un nuovo caso

Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo episodio della fiction di Rai 1 con protagonista Claudio Amendola.

I protagonisti di Nero a Metà saranno impegnati con nuove e coinvolgenti indagini su casi irrisolti.

Continuano le ricerche per Carlo e Marta

La fiction Rai con protagonista il celebre attore Claudio Amendola continua a tenere incollati i telespettatori allo schermo della tv.

Nella quinta puntata di Nero a Metà 2, che andrà in onda giovedì, 1 ottobre del 2020 su Rai 1, il pubblico avrà modo di vedere che i personaggi Carlo e di Marta temeranno che Nusco sia stato ucciso.

La coppia farà in modo che le ricerche per trovare il suo assalitore partano immediatamente.

Nusco, in realtà è vivo e le prove dei telefoni hackerati, che non sono state eliminate, potrebbero fornire una pista preziosa.

Nel frattempo, Carlo e Malik indagheranno sull’omicidio di un giovane romeno, trovato esanime in una discarica.

Un nuovo terribile caso

Nel corso della nuova puntata di Nero a Metà 2, andranno avanti spedite le indagini sulla morte del giovane romeno, brutalmente assassinato.

I sospetti, inizialmente, cadranno sulla fidanzata dell’assassinato: le indagini, però, porteranno a galla una realtà ben più complessa.

Il ragazzo, infatti, pare fosse coinvolto in un giro molto pericoloso di incontri di boxe clandestini.

Il giovane era solito competere alle gare per racimolare abbastanza soldi per mantenere il figlio in arrivo. La situazione, però, gli è sfuggita di mano ed è rimasto vittima di una terribile tragedia.

Per scoprire cos’altro accadrà nella prossima puntata di Nero a Metà 2, non rimane che sintonizzarsi in prima serata su Rai 1, giovedì 1 ottobre 2020!